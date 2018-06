Dan la razón a un emigrante retornado al que se le denegó derecho a asistencia sanitaria

La Asociación de Emigrantes Retornados Ulla-Umia se hizo eco ayer de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social Número 4 de Pontevedra que estima la demanda interpuesta por un emigrante retornado frente al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), declarando que el demandante tiene derecho a la asistencia sanitaria con cargo al Sistema Nacional de Salud desde el 12 de abril de 2017.

El demandante es un emigrante retornado de Suiza, que no percibe prestación con cargo a la Seguridad Social española y no consta que tenga cobertura sanitaria en Suiza. En los hechos probados de la sentencia figura que en el año 1992 suscribió un convenio especial con la TGSS en su condición de emigrante retornado por el que abona la suma de 87,20 euros mensuales para obtener cobertura sanitaria. Se indica que solicitó el reconocimiento de la prestación de asistencia sanitaria el abril de 2017 y su pretensión le fue desestimada, por lo que interpuesto reclamación administrativa previa, también desestimada. Se expone que la resolución desestimatoria argumentaba que se resolvió denegar la cobertura sanitaria con cargo al Sistema Nacional de Salud español porque el interesado reside en España "y es titular de una pensión de la seguridad social suiza".

La resolución judicial recoge asuntos idénticos a este fueron objeto de estudio en múltiples sentencias, tanto dentro como fuera de la comunidad gallega. Así se alude a que algunas de estas resoluciones sostienen que el hecho de percibir una pensión de jubilación con cargo a la Seguridad Social Suiza no puede presumirse que se tenga, por derecho propio, cobertura sanitaria a cargo de dicho país. Al no entenderse acreditado que este emigrante retornado reciba asistencia sanitaria con cargo a Suiza, al tener nacionalidad española y residencia legal en España y al no percibir ingresos anuales superiores a 100.000 euros, la citada sala entiende que el demandante "ostenta derecho a asistencia sanitaria con cargo a la Seguridad Social española".