Los permisos para las hogueras de San Juan deben solicitarse en el Concello hasta el 21

El departamento municipal de Medio Ambiente de Lalín informa de la obligatoriedad de solicitar permiso para realizar las tradicionales hogueras de San Juan en la noche del viernes 23 de junio. Las solicitudes de autorización deberán presentarse en el registro del ayuntamiento hasta el 21 de junio (inclusive) para su posterior remisión a la Consellería de Medio Rural, que se encargará de su control y seguimiento.

Las hogueras no podrán superar los 4 metros de diámetro ni los 3 metros de altura. La separación entre los fuegos y los edificios, árboles y demás objetos que podan resultar dañados, será como mínimo de 12 metros. Se pondrá especial cuidado de no situarlas bajo tendidos eléctricos o telefónicos, así como que a las afueras no haya almacenados productos inflamables ni zona forestal en su alrededor.

No se podrán quemar neumáticos, plásticos, aceites, etc., y en general cualquier otra sustancia que desprenda humos tóxicos. Asimismo se cuidará de no echar a la lumbre recipientes que contengan líquidos inflamables o gases a presión aún cuando estén vacíos. En el supuesto de que la hoguera se haga sobre terrenos de uso público o asfaltados y pintados, los organizadores habían encargado se de proteger el pavimento de pintura con una capa de arena de 10 centímetros en toda la superficie de la hoguera que deberán retirar una vez finalizada la actividad.

Al finalizar la celebración y antes de abandonar el lugar los responsables de la organización cuidarán que las cenizas queden totalmente apagadas. En todos los casos los organizadores serán responsables de los daños que habían podido ocasionar a terceros.