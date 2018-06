-¿Como surge un flechazo en un programa de televisión?

-La televisión no es un sitio que invite a ello, creo yo. La gente no va buscando el amor realmente. Es más, la gente va por salir en la tele y no con el objetivo de enamorarse. Esto de enamorarnos David y yo fue una casualidad realmente. Yo tampoco tenía pensado enamorarme. Fui a vivir una experiencia y muy animada por mi abuela, que era la que me decía que a lo mejor allí encontraba a alguien. Nos conocimos David y yo, éramos personas de unos perfiles muy parecidos, y yo tenía mucho más en común con él que con cualquiera que pudiera aparecer. Hablamos, y al final yo decía que al chico que quería conocer de verdad era a él, y él también a mi.

-¿Repetiría la experiencia después de todo lo que pasó?

-No. Yo sé que para la televisión no valdría porque yo soy una persona muy sincera, muy de verdad, y para mi la tele es muy de mentira. Estoy convencida de que no valdría para ningún programa. Está todo muy guionizado, aunque a nosotros no nos lo vendieron así. Nos dijeron que tuviéramos que ser nosotros mismos y todo eso. A ellos les comentaba que soy una persona que me iba a costar conocer a un chico en la tele. Recuerdo que me insistían en que yo fuera tal cual, y que si no me salía darle un beso que no lo hiciera. Y luego, cuando estás allí, descubres que nada es así porque se intentan forzar situaciones y crear un producto.

-Vamos, que o se pasa por el aro o no hay triunfo televisivo.

-No tanto, yo creo que hay que valer, como pasa en otros órdenes de la vida. La televisión te tiene que gustar mucho para poder hacerla bien. Lo que está claro es que si es algo que no va contigo es mejor que ni siquiera lo intentes.