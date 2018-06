Cruz descarta acudir al juzgado para una conciliación interpuesta por un vecino

El concejal no adscrito de Lalín Juan José Cruz está citado el próximo día 22 en el Juzgado Número 1 de la capital dezana a un acto de conciliación presentado por un vecino de la localidad. El conciliante expone que el edil, en un pleno el 26 de enero pasado, se refirió a él en términos no solo improcedentes sino que al llamarle "cobarde", entre otras indicaciones, ello comporta un atentado contra el derecho a su honor y las realiza con un claro ánimo de injuriarlo. Además, resalta que estas declaraciones son con publicidad, porque se hicieron en sesión plenaria, además retransmitida en directo por señal de vídeo en internet. Por ello, se pide a Cruz que se retracte, pidiendo disculpas al conciliante y que lo indemnice con 10.000 euros por daños morales.

Cruz, por su parte, remitió ayer una comunicación en la que señala que "esta semana" se enteró de una conciliación previa a la interposición de una querella por delito de injurias. Además de anunciar que no se presentará el día 22 en el juzgado, afirma que no retira "ni una coma" de sus manifestaciones. El representante municipal aduce que no soporta a la gente que lo insulta en las redes sociales y agacha la cabeza cuando lo ve por la calle y este es el caso, dice, de una persona que es prima del teniente de alcalde. Cruz García identifica al conciliante con su nombre y añade que el mandatario local, Rafael Cuíña, podría estar detrás de la demanda una vez que aludió a que Cruz estaba denunciado por dos vecinos antes de que él mismo recibiese la notificación. Además, enlaza al conciliante con su esposa por un caso de demolición de un muro en una propiedad en Botos en el que, cree, el Concello no tuvo más remedio que actuar "pero después de dos años, ya que desde el gobierno da la sensación de que querían arreglarlo", dice. Y apunta a que la pareja del denunciante tuvo un contrato en un taller de empleo y ahora está en la brigada de Obras.