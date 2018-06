Gangas y mucha diversión hasta medianoche

Descuentos de hasta el 20%, música, exhibiciones de baile y diversos espectáculos formaron parte de la programación de la Noite Branca, que se celebró ayer, hasta medianoche, en el Pontiñas Centro Comercial y de Ocio Gadis. Aunque las ventas no fueron de todo las deseas, algunos de los responsables de los comercios indicaban, que la gente, con iniciativas como éstas, se anima más a acercarse hasta el centro comercial. De hecho, los pasillos se llenaron de visitantes, que aprovechando el mal tiempo, decidieron disfrutar de un gran abanico de espectáculos pensados para toda la familia.

Los locales del Pontiñas Centro Comercial y de Ocio Gadis de Lalín se vistieron ayer de gala para disfrutar de su Noite Branca y abrieron sus puertas hasta medianoche. Las personas que se acercaron ayer a realizar sus compras pudieron disfrutar de un amplio abanico de actividades, pensadas para todos los públicos. Exhibiciones de baile, espectáculos de animación y mucha música marcaron el ritmo.

Además, los establecimientos adheridos a esta iniciativa ofrecían en sus artículos descuentos del 20%. Gran parte de los comerciantes opinaban que esta iniciativa mejora las ventas con respecto a otro día cualquiera de la semana, pero que quizás, no llegue a cumplir todas las expectativas previstas. Sin embargo, sí que hubo gente que se decidió a propósito ayer a pasarse a realizar alguna compra, debido al atractivo programas de actividades.

Un dúo de tango, formado por los artistas Diego y Laura, ofreció una exhibición de esta modalidad de baile. Diego Cornella y Laura Diez son bailarines y profesores de tango argentino y otras danzas, y reunidos en Galicia en el 2015 juntaron todas sus experiencias anteriores individuales y hacen de la improvisación su arte.

Por los pasillos del centro comercial paseaba ayer una meiga componedora de cuentos, personaje interpretado por Cristina Collazo. Ella dio vida A Corva, una componedora de cuentos que hace un interesante viaje por el mundo entero para compartir su sabiduría con el público. Grandes y pequeños pudieron disfrutar de un cuento lleno de aventuras.

Las actrices Catarina Otero y Carolin Sanders interpretaron el espectáculo Carolín & Cía (Xoxo), una propuesta coreográfica que mezcla la danza y la esgrima escénica. Presentaron do s coreografías How Long de Charlie Puth y Move Your Body de Sia, dos coreografías vivas y alegres de baile moderno.

La jornada se completó con otro espectáculo, pero muy diferente. Alba Clown representó una exhibición de animación, dónde se combinan técnicas de clow con el mundo de las marionetas. Alba Grande comenzó su trayectoria con títeres de cachiporra, con el teatro y como payasa en Galicia. Se formó después en el teatro gestual en Barcelona y ayer alegró, sobre todo a los más pequeños de la casa, que no quisieron perderse esta oportunidad, mientras los mayores aprovechaban para realizar sus compras.

La música siguió muy presente hasta medianoche. La charanga Ardores fue la encargada de marcar el ritmo. Este grupo de músicos y de amigos hicieron dos pases que no pasaron desapercibidos entre los asistentes. Los locales de hostelería instalaron en el lugar unas barras para poder degustar, durante la cita festiva, de alguna que otra bebida.