Davide Salvado, Festicultores, Fillos do Estramonio y Liviao do Marrao actuarán en el Rapasons

La organización de la Rapa das Bestas de Sabucedo anunció en la jornada de ayer que Davide Salvado, Fillos do estramonio, Festicultores y Liviao do Marrao serán los cabezas de cartel do festival Rapasons 18, que se celebrará en esta parroquia estradense el viernes día 6 de xullo a partir de las 22.30 horas. Este festival será presentado por la actriz Isabel Risco. La música volverá a ser de esta manera una de las grandes protagonistas de la secular tradición de Sabucedo. Junto a ella y como no podía ser de otra manera, estarán los actos de la Rapa das Bestas propiamente dichos, con un programa que también ha sido desvelado por la organización. En este caso sin embargo no hay sorpresas, manteniendo las tradiciones y también las pautas marcadas en las últimas ediciones.

El Rapasons se enmarca en la programación de la Rapa das Bestas de Sabucedo 2018, que incluye durante todo ese fin de semana otra docena de actividades musicales, culturales y de entretenimiento. El sábado día 7 está programada la Sesión Vermú Petroni a las 14.00 horas con la Charanga Os Celtas, mientras que la música jazz llegará en torno a las 17.00 horas de la mano de La rue. A continuación, antes de la primera rapa en el curro, se encargarán de amenizar la espera de las agrupaciones folclóricas Tequexetéldere y Airiños de Caldelas. Ya por la noche, la verbena popular correrá a cargo de las orquestas New York y América S.L., a partir de las 23.00 horas.

Ya el domingo día 8, Airiños de Caldelas repetirá actuación a las 11.30 horas, junto con Manu e Marcela, antes del comienzo de la segunda rapa, a las 12.00 horas. Al finalizar, en torno a las 14.00 horas arrancará la Sesión Vermú Petroni, que estará amenizada por Festicultores. Ya por la tarde, a partir de las 17.30 horas, llegarán los cuenta cuentos de Polo Correo do Vento y el espectáculo de Monifates. Además, tanto en la jornada del sábado como en la del domingo la organización también programó juegos y actividades de animación con monitores en un espacio dedicado a los más pequeños. A las 18.30 horas la música de la foliada la pondrán los grupos Tanto nos ten y Abrentes de Cerdedo, mientras que en la verbena nocturna actuarán las orquestas Marbella y Miramar.

Finalmente, el lunes día 9, una vez finalizada la tercera rapa en el curro, Airiños de Caldelas actuará en torno a las 14.00 horas, antes de comer y de la suelta de los caballos al monte, prevista para las 18.00 horas.

Todas estas actuaciones se enmarcan en el programa de actividades propio de la rapa. Estas arrancan a las 6.30 horas del viernes. Cuando tendrá lugar la tradición misa en honor a San Lourenzo, patrón de Sabucedo. Este acto litúrgico marcará el inicio del programa de la Rapa das Bestas de 2018. A las 7.00 horas, los aloitadores y vecinos de la parroquia pondrán rumbo al monte desde O Celeiro para buscar a las "bestas". En este trabajo volverán a contar con la ayuda de todas las personas que quieran colaborar. Ya a las 14.00 y tras toda la mañana buscando y guiando a los animales se procederá a la reunión de las "greas", las manadas, que se realizará como es tradición en el Peón. Una vez completado el agrupamiento se realizará la "baixa", la bajada hacia el cierre de Castelo.

Al día siguiente, el sábado día 7 de julio, llegará el momento de guiar a las "bestas" desde el cierre hasta Sabucedo. La subida hacia O Celeiro para buscarlas se realizará a las 12.00, mientras que la bajada está prevista según el programa a las 14.00 horas. Tras una tarde disfrutando de la música y el baile tendrá lugar la primera de las rapas del año en el curro de Sabucedo, la prevista para las 19.00.

Como es habitual, la segunda de las rapas tendrá lugar en la mañana del domingo, a las 12.00 horas, un curro que como cada año volverá a ser de lo más concurrido. Ya el lunes está previsto que se celebre el tercero de los curros, en este caso el solidario. Tendrá lugar a las 12.00 horas. A las 18.00 se pondrá punto y final a la Rapa das Bestas de 2018 con la suelta de los caballos al monte.

Compra de entradas

Por otra parte, el presidente de la Asociación Rapa das Bestas de Sabucedo, Henrique Bazal, informó que desde la jornada de ayer ya se pueden comprar las entradas para los curros del sábado 7 (19.00 horas), del domingo 8 (12.00 horas) y del lunes 9 (12.00 horas) de manera anticipada a través de la página web www.rapadasbestas.gal y la plataforma Ticketea. Según indicó, en la venta on line estarán disponibles 750 entradas para cada curro con los siguientes importes: el sábado y el domingo, 10 euros para las entradas generales de los adultos y 5 euros para los niños de 4 a 10 años de edad, mientras que para el curro solidario del lunes, 5 euros para los adultos y los niños gratuitos.

La organización también ha recordado la necesidad de acreditarse para poder acceder al área del curro a hacer fotografías o grabaciones audiovisuales. Dado el elevado número de profesionales acreditados, se establece un turno de acceso, con un tiempo limitado para cada fotógrafo.