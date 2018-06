Xestur reitera que para ampliar Lalín 2000 es necesario acreditar demanda de suelo

La Xunta reitera la necesidad de acreditar la demanda de suelo empresarial para la ampliación del parque empresarial Lalín 2000. Subraya que incluso el momento no se ha presentado comunicación de demanda de suelo empresarial desde el Concello ni desde la patronal dezana a la Consellería de Infraestruturas o a Xestur. Tal y como le indicó ayer la gerente de Xestur, María Doporto, al alcalde de Lalín, Rafael Cuíña, en la reunión celebrada en Santiago, la existencia de demanda acreditada es una condición indispensable para el desarrollo de nuevos suelos empresariales por parte de la Xunta. Especialmente, señaló, en el caso de Lalín, donde el ayuntamiento "dispone de los mecanismos necesarios para atender la demanda más inmediata, ya que cuenta con suelo de uso empresarial calificado en su plan urbanístico.

Doporto le recordó al mandatario y al edil de Urbanismo, Nicolás González Casares, que toda la superficie disponible actualmente en Deza, 21.000 m2 fue incluida en el concurso público de venta convocado por Xestur en enero de 2018, sin que se presentara ni una sola oferta los pones mismos. Les informó de los requisitos imprescindibles para que la Xunta inicie el desarrollo de nuevos suelos empresariales y puso de manifiesto que en Lalín existen más de 8.500 metros de suelo disponibles para venta, así como cerca de otros 4.500 en parcelas en las que los adquirentes de las mismas aún no construyeron sus instalaciones a pesar de haber superado el plazo máximo establecido.

También, añadió, existe una parcela, cedida por la Xunta al Concello y vendida por este, en la que sólo existe una estructura sin rematar y abandonada, que podría ser recuperada para volver a adjudicar. En el caso de las parcelas aun no construidas, a comienzos de 2018 se comunicó la todos los adquirentes a necesidad de cumplimiento del contrato, por lo que las parcelas podrían ser recuperadas por la empresa pública para una nueva adjudicación. Desde Xestur se expone que la política de suelo empresarial de la Xunta, plasmada en el Plan Sectorial de Ordenación de Áreas Empresariais de Galicia, buscar dar soluciones a las necesidades en el marco de las áreas funcionales, de carácter supramunicipal, por lo que cualquier análisis que se realice de la situación debe revestir ese carácter. Y subraya que para atender la demandas de ámbito local, el ayuntamiento dispone de suelo calificado cómo industrial en su PXOM en Catasós, que puede promover en cuanto lo necesite.

De la misma manera, dice, la Xunta podrá hacer uso del establecido en la ley que permite el desarrollo del suelo empresarial por fases, en caso de que se registre una demanda acreditada que justifique la ampliación de Lalín 2000.

Mientras, desde el ejecutivo local se indica que en la reunión con Xestur fueron explicadas que entre las medidas necesarias para agilizar el desarrollo de nuevos terrenos industriales, el ayuntamiento planteó la posibilidad de ejecutar un desarrollo parcial de la 4ª fase de Lalín 2000 o que se está en disposición de valorar la posibilidad de colaborar con la Xunta en el desarrollo de este proyecto, de manera que "con la mayor prontitud" se puedan ofrecer nuevas parcelas a precios competitivos y así no se pierdan oportunidades de inversión

"Comprobamos que la Xunta no avanzó nada en los últimos años en la tramitación de la ampliación del parque empresarial", dicen. Pese a valorar la voluntad negociadora de Xestur, concluyen que no se no aprecia mucha voluntad inicial por la Xunta para la ampliación del polígono?. "La intención del gobierno de Lalín es justo cambiar esta voluntad, motivo por el que realizamos una ambiciosa oferta con la que queremos dejar claro nuestro firme compromiso de cara a buscar fórmulas de colaboración que permitan un desarrollo el más anticipado posible de la ampliación de la 4ª fase, además de remarcar que no se debe perder más tiempo para poner en marcha los mecanismos necesarios para proceder a la puesta la disposición de más superficies y remarcaron, por este motivo, que "la oferta de colaboración por parte del ayuntamiento es seria, "por lo que aguardamos una mayor implicación desde la Xunta dentro de la cordialidad que debe prevalecer entre instituciones en un asunto como este". Consideran esencial trabajar de la mano en un asunto de vital importancia para el tejido económico lalinense y inciden en que se están trasladando demandas de la AED, incluso apoyadas por el conselleiro de Industria, Francisco Conde. Sobre los predios libres, los miembros del ejecutivo creen que el espacio es insuficiente "y por tanto no existen posibilidades de futuro".