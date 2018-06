El Start of Summer Festival suma al San Paio a Groove Amigos, que pincha música en Europa y América

El Start of Summer Festival sumará el próximo 26 de junio a las fiestas patronales del San Paio distintos tipos de música propias de la "movida" nocturna que no suelen amenizar este tipo de festejos. Será un certamen de nivel ya que, por ejemplo, contará con Groove Amigos. Bajo este nombre actuarán Pau y André, dos de los pinchadiscos "de más calibre de Galicia" en la actualidad. Su trayectoria les avala. Han pinchado en distintos festivales de renombre en diversas partes del mundo como el Medusa de América del Sur y diferentes certámenes en Europa. Este verano sonarán incluso en Ibiza.

Pero antes pincharán música electrónica en A Estrada, en el marco de un festival que surge a iniciativa del organizador del que fuera impulsor de The End of Summer Festival el pasado año e Figueiroa, sumando un aforo de más de 800 personas pese a la lluvia y a tratarse de un evento de pago. Se trata de Carlos López, impulsor de este nuevo certamen junto con Iván Campos y la comisión de fiestas del San Paio. Carlos López e Iván Campos son dos de los pinchadiscos locales que actuarán el próximo día 26 en el festival que, con entrada gratuita, acogerá la Praza do Mercado de 21.30 a 2.00 de la madrugada. También actuarán un tercer pinchadiscos local, Pedro Rivis, y la firma Ourensana BLVCKR. Esta -también muy conocida- pinchará reggaeton.

También lo hará Carlos López, que además pinchará música electrónica y pop español como suele hacer en el Dale Dale local. Por bailables, reggaeton, música electrónica y rock apostará -como hace en el Pub Seven- Iván Campos. Y Pedro Rivis pinchará -como en el Enredo y la Zona dos Viños de A Estrada- rock, reggaeton y música electrónica.

Tras pinchar en el festival, cada uno se irá hasta su local habitual para que el público estradense pueda continuar disfrutando de la "movida" nocturna estradense, de la que el festival será un suculento aperitivo.