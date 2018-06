El polideportivo de Lalín acoge mañana el Serán Ailola con ocho grupos

El polideportivo de Lalín será escenario mañana salvo sorpresa del certamen "Serán Ailola" de música tradicional. El festival programado en un principio en los aledaños del lago del Paseo do Pontiñas, contará con la presencia de las pandereteiras de Zobra, Bendoiro y Ponte da Prata, As Maruxeiras de Vilatuxe, Os Cotovías de Maside, Os Biruxes de Boborás, As Gargalleiras y los anfitriones de Ailola. Todos ellos participarán en una foliada a su remate.