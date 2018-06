Medalla Castelao para Jesús Mato

El sacerdote y periodista Jesús Mato Mato, natural de Paradela (Lugo), pero muy vinculado con el municipio lalinense, recibirá la Medalla Castelao 2018, después de aprobarse ayer en el Consello de la Xunta. Mato es todo un referente para la historia de Lalín y de los lalinenses, ya que entre otras cosas, fue el fundador de la Polifónica de Lalín y de la Radio Popular de Lalín, a través de la cual le dio voz al rural gallego. También fue el confundador del grupo Fuxan os Ventos.

Entre los nombres de los galardonados con la Medalla Castelao 2018 figura el del sacerdote Jesús Mato Mato, natural de Paradela (Lugo), pero que tiene una relación muy estrecha con el municipio lalinense. El Consello da Xunta aprobaba ayer el decreto por el que se concede esta distinción a aquellos gallegos y gallegas cuya obra, en cualquiera faceta de la actividad humana, se considera merecedora del reconocimiento de Galicia. Isabel Aguirre de Úrcola, María José Alonso Fernández, Jesús Domínguez Fernández y los carteros rurales de Galicia-Correos son los otros galardonados en esta edición.

En el pasado mes de abril, el pleno de Lalín mostró su respaldo, aunque no de manera unánime, a la iniciativa que presentó el PP para que este sacerdote pudiese optar a esta distinción. El único voto que no apoyó esta iniciativa fue el de la edil de APAC, Lara Rodríguez Peña.

Este sacerdote y profesor de religión, filosofía y música, fundó la Polifónica de Lalín y la Radio Popular de Lalín, a través de la cual le dio voz al rural gallego. Fue el creador y el primer coordinador de Auxilia Lugo, una asociación que trabaja a favor de la integración social y cultural de las personas con discapacidad. Cofundador del grupo Folk Fuxan os ventos, llevó a lo más alto la música gallega. Su amor por el rural lo condujo a, en 1983, pedir destino en las montañas do Cebreiro, encargándose de seis parroquias durante más de 25 años hasta su jubilación. Su trabajo y dedicación a los demás ya había sido reconocido con otros premios, como el de Lucense do ano (1991), Premio Moncho Valcarce (1998) o el Premio de Cultura Tradicional María Castaña.

Jesús Mato Mato dejó una huella muy importante en el municipio dezano. En una revista concedida a FARO, en febrero del año pasado, confesaba que "Lalín fue el principio de una vida distinta incluso como cura y busco excusas para volver a menudo" y que recuerda con mucho cariño al Tío Xanete y el éxito de sus Cousas e contos.

Su faceta como periodista

De su faceta como periodista en Lalín señala que "allí empecé en la radio cuando nadie era experto en el tema, ni yo tampoco por supuesto. No había ninguna escuela en toda España donde pudieras aprender a hacer radio ni nada parecido. Cuando me vine para Lalín tenía cierta experiencia en Lugo, donde hicimos una pequeña emisora en el seminario y donde yo me encargaba de las lecturas durante la comida".

Además, comentó que "la idea original era transmitir las cosas de la Iglesia y acabamos transmitiendo una misa los domingos y el rosario. Después pensé que debíamos hacer otras cosas el resto del tiempo. En aquella época había repartidas por España unas 600 emisoras parroquiales al poco tiempo de empezar. Poco a poco fuimos ampliando la programación con música y todo".

Él también fue un gran referente en el ámbito musical lalinense, ya que puso en marcha la coral polifónica, tal y como declaraba a esta Redacción. "Antes de irme para Lalín había dirigido la del seminario. Recuerdo que yo me fui en agosto para Lalín, y estaban con la novena de Lalín de Arriba de Nuestra Señora de Los Remedios al que le modificamos una canción muy bonita que tenían por entonces".

Incluso en el 62 montaron en Lalín grupos de trabajo que explicaban en Lalín temas que el Concilio Vaticano II presentaba en Roma. Sin duda, Jesús Mato Mato es un gran referente para la historia de Lalín y de los lalinenses.