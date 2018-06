Cruz pide medidas por los charcos en la pista principal del pabellón

El edil no adscrito de Lalín Juan José Cruz denuncia que tanto este lunes como anteayer la pista del pabellón municipal apareció de nuevo encharcada, afectando al entrenamiento de niños de la base del club de balonmano y que tuvieron que intervenir padres de los pequeños. Pide un informe técnico para atajar de una vez este problema y entiende que alguna de las alternativa podría pasar por hacer un agujero en los canalones a un nivel para que cuando se atasque o no de evacuado el agua no haya filtraciones. También advierte del mal olor que hay en los aseos.