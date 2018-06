Crespo recuerda que en ya 2007 vaticinó que Feijóo "no pararía" hasta llegar a la Moncloa

José Crespo ve al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, con serias opciones de asumir la presidencia del Partido Popular y ejercer la responsabilidad de coordinar la nueva etapa tras la salida de Mariano Rajoy de la presidencia del Gobierno central y de la formación conservadora. El portavoz popular lalinense opina que Feijóo está avalado por su sentido de la responsabilidad y seriedad y por esto entiende que es "posible" que sea el elegido para "liderar" el partido. "Lo veo en cualquier sitio del mundo que quiera estar", declaró ayer en una entrevista en una radio local.

A modo de anécdota, Crespo Iglesias bromeó con su condición de pitoniso para recordar que en un mitin de las elecciones municipales de 2017 en Lalín había presentado al mandatario autonómico como el mejor político de la Península Ibérica y que en aquel acto en el auditorio dijo que Feijóo "no pararía" hasta alcanzar la Moncloa. A la espera de los acontecimientos, el exalcalde espera que en esta nueva etapa de su partido a nivel estatal el PP gallego "tenga el protagonismo que tuvo hasta ahora y más si cabe incluso", deslizando de nuevo la alternativa Feijóo para la sucesión de Rajoy. "Es una persona seria, responsable, potente políticamente hablando y que no cede a esas modas de hacer gracia y guiños a esa especie de modernidad malentendida. Sabe que para gobernar es necesario gente que conozca la administración y que sepa de gobierno, no aquellos que pueden ser muy buenos en una tertulia televisiva", razonó.

En relación al nuevo ejecutivo estatal, Crespo cuestiona el nombramiento de 17 ministros porque encarecerá el coste de la administración, lo que demuestra que el PP en el gobierno "llena la caja y detrás vienen otros a dilapidarlo. Pedro Sánchez es Zapatero II", dijo y añadió que el PSOE mantendrá su capacidad para vender imagen y luego "vivir de rentas", máxime, indicó, cuando en esta primera etapa incluso será capaz de gestionar los presupuestos aprobados por el PP.

Por otro lado, Crespo se ve como presidente del PP lalinense y remarca que del congreso del 1 de julio no saldrá el alcaldable para los comicios municipales del próximo año. "Puedo aportar cosas a la política local; experiencia de gobierno y también la del duro banco de la oposición". Del congreso sí se armará el grupo de personas encargadas de trabajar para reconquistar la Alcaldía, sobre todo, dijo, porque el actual gobierno y su alcalde, Rafael Cuíña, no fueron capaces de mejorar nada Lalín, "que agoniza más que nunca". Al regidor, que cree debió haber dimitido en al menos cuatro ocasiones, volvió a responsabilizarlo de estar detrás de la denuncia de APAC como estrategia para tratar de ihabilitarlo a él y a Román Rodríguez como candidatos en 2019.