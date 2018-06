Silleda distribuye cerca de 62.300 euros entre colectivos culturales y vecinales

El ejecutivo silledense aprobó ayer en junta de gobierno el reparto de la ayudas a entidades tanto culturales como de participación social o vecinal. En total, se distribuyeron 62.290 euros. El listado de beneficiarios se expondrá en el tablón de anuncios del consistorio y la resolución se comunicará también a los colectivos beneficiados, que tendrán 10 días de plazo para formular alegaciones. Estas ayudas municipales tienen como fecha límite el 10 de noviembre para su justificación.

De este modo, en la categoría de subvenciones a entidades para la realización de actividades culturales, la Banda de Música Municipal de Silleda vuelve a obtener la puntuación más alta, de modo que recibirá 18.700 euros, 2.750 más que el año anterior debido a que la formación participará en julio en el Festival de Bandas Ciudad de Valencia. De esta línea de ayudas también se beneficia la Banda Recreativa e Cultural da Bandeira, que percibirá 14.570 euros; el grupo de baile Xirandola, con 5.940; Fortín da Pomba, con 5.340, y la Coral Polifónica Trasdeza con 3.450. La Asociación Cultural Vista Alegre recibirá una aportación de 3.000 euros, que en el caso del Coro Vales Mahía se queda en los 2.100 y en el de Gaiteiros da Pereiriña, en 700, los mismos que cobrará O Son da Fervenza. El listado de entidades con subvención municipal se completa con Amigos de Silleda y O Cruceiro de Breixa, que reciben 600 euros cada uno; la Asociación Sociocultural de Cortegada, Coto do Castelo y la ANPA Musiquiños, con 500 euros cada uno; y por último la Asociación Cultural e Veciñal de Ansemil-Martixe, Asociación Cultural e Veciñal de Refoxos y Amigos do Grupo de Gaitas Carqueixas, con 300 euros por entidad.

En cuanto a la convocatoria de ayudas para colectivos vecinales o de participación social, el Concello de Silleda otorga 370 euros tanto a la Asociación Feiral Semana Verde, como al colectivo vecinal de Laro y a Vilar de Trasdeza. Mulleres do Municipio de Silleda, Santiago Apóstol de Taboada, ANPA Brincadeira y Axóuxere de Fiestras recibirán 350 euros cada uno, mientras que se consignan 320 a Copa do Castro y Avema. El Concello destina 300 euros tanto a la asociación vecinal San Miguel de Lamela como a Avecuco de Cortegada, así como 270 a Mulleres de Abades, Mulleres Fervenza do Castelo, Amigos Casa Escola de Paredes, Mulleres San Martiño de Rellas y A Costa de Abades.

Las bases de las ayudas se aprobaron ya en el pleno de enero y permiten que los colectivos puedan cobrar ya estas subvenciones dentro del presente ejercicio económico.