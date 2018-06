Ramiro Varela insiste en el deber de la limpieza de las parcelas

El gobierno local de Agolada informa, una vez más, de la obligación de limpiar las parcelas para prevenir los incendios forestales. El pasado día 31 finalizó el plazo establecido en la normativa reguladora para acometer estos trabajo de limpieza, sin embargo, tal y como señala el alcalde, Ramiro Varela, "hay todavía mucha gente que no lo ha hecho, algunos se excusan diciendo que no lo sabían, cuando está más que anunciado, y además el no saber no exime de las responsabilidades". El regidor incide "en que las multas van de 3.000 euros en adelante".