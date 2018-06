El PSOE considera que para los pensionistas locales el nuevo centro de día será "totalmente inaccesible"

El PSdeG-PSOE, el principal grupo de la oposición municipal en A Estrada, quiso posicionarse ayer en relación al coste que para el usuario tendrá el centro de día que abrirá sus puertas en el edificio del Novo Mercado de A Estrada y que, según la información facilitada por el Concello, oscilará entre los 600 euros y la práctica gratuidad. Entienden los socialistas que este servicio será "un centro de día a precios de lujo". "Para los pensionistas de A Estrada es totalmente inaccesible pagar los precios estipulados por el Concello", apuntó la portavoz de este grupo, Belén Louzao, haciendo alusión a la tarifa de 600 euros por ocho horas de jornada y almuerzo.

"En 2018 la pensión mínima está fijada en 606,70 euros", dijo Louzao, para luego añadir que en el caso de A Estrada "la mayoría son pensiones mínimas y contributivas de la agraria, por lo que sus importes son realmente bajos para poder acceder a este servicio". "Estos son los servicios sociales del Partido Popular", apostilló.

Este grupo aportó seguidamente un cálculo medio referido a los pensionistas estradenses tomando como referencia datos de la Seguridad Social. Así las cosas, apuntan que el valor medio de las pensiones contributivas sería de 728,97 euros, con un total de 5.732 pensionistas en esta situación. En cuanto a las pensiones no contributivas, el PSOE señala que habría 355 casos con una media de 401,34 euros en casos de percepción por discapacidad -130- y de 356,48 euros por jubilación (225 casos).

Por su parte, Movemento Veciñal Estradense (Móvete) estimó ayer que el nuevo centro de día no cubrirá la demanda existente de este servicio en el municipio. La formación que encabeza Mar Blanco Casais pidió también al alcalde que explique por qué habla de 10 plazas a tiempo completo cuando recientemente se apuntaban 20. "No puede afirmar que con 10 plazas es suficiente cuando en el Concello de A Estrada el envejecimiento de la población es superior a la media gallega y estamos en nivel 1 en prioridad de servicios sociales", apuntó Mar Blanco, antes de añadir: "Un alcalde responsable no debería anunciar un servicio de esta relevancia sin tener antes garantizado que cubre la totalidad de la demanda porque la calidad de vida de muchos vecinos depende de que haya este tipo de servicios".

Móvete quiso señalar que el centro de día de Cerdedo tiene 30 plazas y que son varios los estradenses que se tienen que desplazar a diario hasta este concello vecino. "Además, recordamos que en nuestro municipio tenemos una lista de espera para el SAF de más de 100 personas dependientes que podrían beneficiarse del centro de día", señalan desde este grupo.

Por otro lado, esta fuerza estimó que el precio del servicio "no puede ser una barrera para los usuarios que lo necesiten". "De nada vale crear plazas en residencias o centros de día si los posibles usuarios no pueden pagarlas con sus pensiones", manifestó la edil Mar Blanco.