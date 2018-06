Cuíña: "Seré crítico con el gobierno si sigue sin iniciativas para Lalín, como el de Rajoy"

El alcalde de Lalín mantendrá la misma actitud reivindicativa hacia el nuevo Gobierno de España que la que tuvo con el anterior. Así lo indicaba Rafael Cuíña Aparicio en una entrevista ayer en la emisora municipal: "Yo seré crítico con este gobierno si, llegado el caso, sigue sin iniciativas para Lalín, como hizo el de Mariano Rajoy ya en época de Pepe Crespo", proclama, aunque entiende que hay que aguardar para ver por donde van a ir las prioridades.

"España vive un momento complicado, por un lado, e ilusionante, por el otro", manifestaba Cuíña en Radio Lalín respecto a la situación política y social que atraviesa el Estado a raíz de la moción de censura que ha aupado al gobierno al socialista Pedro Sánchez. El alcalde sostiene que el ejecutivo del Partido Popular estaba "en una situación crítica y de descomposición que, seguramente, no le podía dejar gobernar con unas mínimas garantías de trabajo hacia los ciudadanos".

Al regidor, que conoce a Rajoy desde niño, no le duelen prendas en decir que tiene "una buena impresión personal" del ya expresidente. "Es una persona cercana, afable, inteligente y hábil que, seguramente, no supo ver, como le pasó a mi padre, que su tiempo en política había pasado", opina Rafael Cuíña, al tiempo que le reconoce su "grandeza, ahora sí, al renunciar a la presidencia del Partido Popular, lo cual demuestra que le importa más su partido que su persona". Y contrapuso esta forma de actuar con la de "otros dirigentes" a quienes, "tras perder la poltrona, les cuesta ceder el testigo porque se consideran ellos más importantes que su formación, y esto siempre da lugar al fracaso, no solo personal, sino colectivo, y hay muchos casos".

El alcalde pronostica que el gobierno del PSOE deberá afrontar "un camino tortuoso, porque algunos ya han empezado a asomar la patita desde la nueva oposición con críticas aberrantes". "Desde el rencor y desde el odio no se puede hacer oposición ni gobernar, y yo conozco casos muy directos -apostilla-. La política es una cuestión transitoria, no puedes dedicarte toda la vida a ella, sino que tienes que volver a tu profesión. Aquel que se cree imprescindible, que solo el tiene la razón y que después de él solo puede haber el abismo, lo único que hace es perjudicar a su entorno".

Cuíña demanda "políticas sociales" que se traduzcan en medidas para ayudar a las personas en riesgo de exclusión, en pensiones dignas, en apoyo a los emprendedores o en igualdad de salarios entre hombres y mujeres. No formula ninguna petición concreta para Lalín, tampoco el apeadero del Tren de Alta Velocidad (TAV), que califica de "fantasmada".