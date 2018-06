España también llama a Dori Carbia para el Campeonato de Europa de Culturismo natural

La Asociación Española de Culturismo Natural ha comunicado a la estradense Dori Carbia que ha sido convocada para el Campeonato de Europa que tendrá lugar el día 23 en Barcelona. Esta llamada llega después de quedar tercera en el open nacional celebrado el pasado fin de semana en Valladolid dentro de la categoría bikini. Con este puesto Carbia quedó dentro de la lista de reservas. Finalmente, la renuncia de la inicialmente clasificada le ha abierto las puertas a este importante campeonato. Acudirá junto a su entrenador, Miguel Pereira, que se clasificó de manera directa tras ser segundo en culturismo.

"Todavía no me lo puedo creer. Estoy en una nube", explicó la culturista estradense, quien no se esperaba esta llamada. Su objetivo será ahora mantener el nivel físico hasta la cita de Barcelona. "Ya estaba pensando en la copa gallega y el nacional de octubre pero ahora todo cambia", manifestó la estradense.