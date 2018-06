Agolada rechaza ampliar el plazo para pedir la bonificación del IBI

La propuesta de ampliar el plazo de solicitud para la bonificación del IBI de las explotaciones agrarias afectadas por la regularización catastral no ha sido aprobada en el pleno extraordinario, celebrado ayer en Agolada. El Partido Popular votó en contra y Compromiso por Agolada, quien llevó a pleno la propuesta, se abstuvo al conocer que la modificación no se puede llevar a cabo cuando la ordenanza ya está en vigor, y se cometería una ilegalidad. A la cita también asistieron varios vecinos, entre ellos la mayoría ganaderos. El gobierno prometió mantener una reunión con ellos y con un técnico para que les informen de esta situación.

El pleno había aprobado el 7 de noviembre de 2017 la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre los bienes inmuebles, En dicha modificación se establece una bonificación del 95% de la parte de la cuota íntegra del impuesto relativo a construcciones rústicas indispensables para el desarrollo de explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales. Compromiso por Agolada solicitó al gobierno un plazo extraordinario para poder pedir estas bonificaciones correspondientes al ejercicio del 2018. "El asunto que nos trae hoy aquí es de calado municipal y es la política municipal la más próxima a los vecinos y por lo tanto, la primera que le debería aportar soluciones, pero sin embargo, aquí solo les aportan una nueva traba", apuntó Jesús Sánchez, criticando al alcalde, Ramiro Varela, de desconocer, en un pleno anterior, el número de explotaciones agrarias del municipio.

Compromiso por Agolada denuncia que el gobierno local no hubiese informado a los posibles beneficiarios de tales ayudas alegando que no se distribuyeran bandos por las parroquias, ya que muchos de los ganaderos no consultan ni el BOP ni la página web del Concello, algo que los populares asumieron como un error y pidieron disculpas, aunque alegaron que se había publicado también en prensa. La oposición incide en que en lo que no se informó fue del plazo para iniciar esas solicitudes. Héctor Martínez, el teniente de alcalde, les replicó que "vosotros tampoco informasteis, por lo que alguna responsabilidad también tenéis". Sánchez admitió esa responsabilidad, pero aludiendo que "la única diferencia, es que nosotros no gobernamos y vosotros sí".

Varela tachó la intervención de la oposición de "discurso político" y ante las preguntas de Sánchez pidió que se las presentasen por escrito para contestarlas en el próximo pleno.

El secretario apuntó que los interesados en estas bonificiaciones ya pueden ir presentado la documentación para el próximo año, indicando que "la ampliación del plazo es ilegal y tiene unas consecuencias".