45 fiestas de interés turístico de Galicia se mostrarán en Festur

La V Feria de Fiestas de Interés Turístico (Festur 2018), que se celebra conjuntamente con el salón Turexpo Galicia y de forma paralela a la 41ª Abanca Semana Verde de Galicia, contará del 7 a 10 de junio con la participación de 45 celebraciones de las cuatro provincias gallegas con este reconocimiento. Estas suponen un 25% más que en 2017, cuando habían sido 36. Estas fiestas se celebran en 35 ayuntamientos, los cuales estarán presentes en el área expositiva a través de stands en los que mostrarán material relativo e informarán a los visitantes. Muchas llevarán a cabo distintas actividades durante la feria, como degustaciones y exhibiciones, en función de su carácter.

Las fiestas gastronómicas que realizarán degustaciones durante la Semana Verde serán la del Pan de Cea, de San Cristovo de Cea; Merluza do Pincho de Celeiro, de Viveiro; Empanada de A Bandeira y Tortilla de Laro, ambas de Silleda; Xamón de A Cañiza; Bonito de Burela; Carneiro ao Espeto de Moraña; Lacón con Grelos de Cuntis; Castaña, de Folgoso do Courel; Pan de Neda; y Pulpo, de Mugardos y de O Carballiño.

Otras celebraciones llevarán a cabo representaciones y exhibiciones, como la de la Olería de Buño (Malpica de Bergantiños); Mostra do Encaixe de Camariñas; Filandón de Músicas de O Courel; la romerías Vikinga, de Catoira, y A Saínza, de Rairiz de Veiga. También habrá alguna muestra del Entroido dos Xenerais da Ulla, que se celebra en cinco de los ayuntamientos presentes: Silleda, Vila de Cruces, A Estrada, Vedra y Boqueixón.

Las restantes citas de Festur, que tiene el apoyo de la Axencia Turismo de Galicia, mostrarán sus particularidades en sus stands: Rapa das Bestas y Salmón, de A Estrada; Pimiento, de Arnoia y de Padrón; Cocido, de Lalín y de Santos (Monterroso); Festival Internacional do Mundo Celta, de Ortigueira; Entroido de Vilariño de Conso; Filloa de Lestedo (Boqueixón); Galo de Curral de Vila de Cruces; Romería de Santo Hadrián de Malpica; Semana Santa de Viveiro; O Naufraxio de Laxe; Corpus de Ponteareas; Percebe do Roncudo (Ponteceso); Xuntanza Internacional de Gaiteros de Monterrei; Istoria y Viño do Ribeiro (Ribadavia); y San Roque, Feria Franca Medieval y Semana Santa, de Betanzos. A través de la Mancomunidade Arousa Norte, se promocionarán: Xesús Nazareno, de A Pobra do Caramiñal; Virxe de Guadalupe, de Rianxo; Dorna, de Ribeira; y Romería de San Ramón de Bealo, de Boiro.

Además de las fiestas de interés turístico, Festur acogerá degustaciones de otras celebraciones de municipios participantes, como las trasdezanas de la Paella de Cortegada, Callos de Ansemil- Martixe y Lacón y Porco, ambas en Silleda. Otras actividades serán las catas de productos gastronómicos de Val do Ulla, de A Estrada, de Vilariño de Conso y de Arousa Norte, además de las de productos Petroni de Padrón y Rosquillas de Abades, de Silleda. También habrá exhibición de la Feria Medieval de Padrón y actuaciones de los Gaiteiros da Pereiriña (Silleda) y de la solista Liana Sharisian (Monterrei).