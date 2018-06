La Semana Verde exhibirá 400 perros

La Feria Internacional Abanca Semana Verde de Galicia intensifica en su 41ª edición el programa de actividades caninas, que incorporará novedades y contará con la participación de más de 400 perros. Estos animales serán protagonistas de propuestas muy variadas durante el fin de semana, días 9 y 10.

Así, se disputarán dos pruebas oficiales de la Liga Autonómica de Agility (agilidad canina), compitiendo en unas de ellas por el V Trofeo Semana Verde, y se llevará a cabo una exhibición de la Unidad Cinológica del Tercio Norte de Infantería de Marina. Por otra parte, la feria acogerá el XV Concurso Nacional Canino, de belleza, que contará con una participación de más de 150 ejemplares de gran diversidad de razas y procedentes de distintos puntos de Galicia y España.

Además, por primera vez se celebrará una exhibición de dog frisbee, consistente en que los perros cojan en el aire un disco que por sus características flota de manera particular y convierte la captura en algo espectacular, con divertidos saltos y acrobacias. También como novedades se llevarán a cabo una demostración de perros de la raza rottweiler y, en el marco de la Feria de Caza, Pesca y Naturaleza (Fecap Abanca), el I Concurso Monográfico de la Asociación Española de Grifón Vendeano y Nivernés.

A estas actividades, organizadas en su mayoría por la Sociedad Canina Gallega, se sumará también en Fecap la Exposición de Criadores de Élite de Perros de Caza de Galicia. En ella doce criadores de distintos puntos de la comunidad mostrarán ejemplares campeones de las distintas pruebas deportivas realizadas por la Federación Galega de Caza.

Can de Palleiro

La raza autóctona contará con un amplio programa en el marco de la Semana Verde, que se celebra desde el jueves hasta el domingo en el recinto Feira Internacional de Galicia, en Silleda. Destacarán los concursos, como la última prueba puntuable para el Trofeo Can de Palleiro 2018 y Mira que listo é o meu can, que consistirá en que los propietarios muestren lo que son capaces de hacer con sus perros. Asimismo, se realizará una masterclass dirigida especialmente a niños que se centrará en la relación con perros que no conocemos y en la educación básica de una mascota.