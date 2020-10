Recogen cien firmas en una hora por una atención sanitaria presencial

Un centenar de firmas en apenas una hora recabó ayer por la mañana el BNG en el centro de salud de Vilagarcía para reclamar una atención sanitaria presencial, ya que la mayoría de las citas se están dando para recibir asistencia telefónica. Las colas a las puertas del ambulatorio llegan hasta la carretera, una estampa que se repite diariamente y que sufren los ciudadanos en sus propias carnes.

Ante el deterioro de la atención sanitaria durante la pandemia, el BNG decidió emprender una campaña que además de recoger firmas (se llevarán los impresos a las farmacias) también incluye iniciativas parlamentarias como la que mañana se debatirá en O Hórreo sobre la reapertura de los consultorios de Vilaxoán y Paradela, que cerraron al inicio de la pandemia y no retomaron su actividad al no disponer de espacio para poder establecer un circuito de entrada y otro de salida. Los vecinos están preocupados y creen que el Sergas no contempla volver a abrir estos centros médicos que dan servicio a las localidades de Vilaxoán y Paradela.

Además de reclamar atención presencial en las consultas de medicina de familia y de reabrir los citados consultorios, la formación nacionalista también hace hincapié en la asistencia hospitalaria, puesto que asegura que "se están realizando diagnósticos tardíos".

No obstante, la peor situación se encuentra en los centros de salud, donde incluso se da la circunstancia de pacientes que llegan al especialista sin previamente haber sido vistos por su médico de cabecera porque recibieron atención telefónica.