Carlos Viéitez conserva la confianza de sus ediles en Meaño tras ser expulsado del PP

Los dos ediles del PP meañés afiliados al partido, Ramón Tilve Castro (Dena) y Ramón Alfonso Piñeiro (Padrenda), tenientes de alcalde en el actual grupo de gobierno formalizaron este pasado viernes en la sede del partido en Pontevedra su baja del PP, a raíz de la expulsión definitiva del regidor Carlos Viéitez, que se ratificaba desde Madrid esta misma semana.

Un hecho que confirman los cinco ediles en un escrito que remitían a última hora de la tarde de ayer domingo, en el que manifestaban "apoyo y respaldo al alcalde Carlos Viéitez Fernández tras su expulsión". "Desde este grupo -agregan en la misiva- seguiremos unidos, y junto al alcalde, continuaremos trabajando para defender los intereses de los vecinos de Meaño y así conseguir el único fin que nos mueve: que Meaño avance".

Unas bajas en el partido que no afectan a los otros tres ediles que se presentaran a las elecciones en la candidatura popular, toda vez que María Estévez Barbeito (teniente de alcalde), María Dolores Balboa (edil de Asuntos Sociales) y Ángel Currás Pérez (en representación de la parroquia de Simes), no era afiliados, sino meramente adscritos al partido. Únicamente Dolores Balboa sí había estado afiliada unos años, pero no renovó el carné.

Esta renuncia, por lo de pronto,es una advertencia seria a la junta gestora de la agrupación meañesa, que preside Jesús Sueiro.