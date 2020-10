Somos Ribadumia denuncia al alcalde por bloquearle la información del Concello

La agrupación Somos Ribadumia ha vuelto a denunciar el bloqueo al acceso a la información municipal por parte del alcalde David Castro.

Según explica Enrique Oubiña, "para la correcta realización de nuestras obligaciones como fuerza política resulta vital poder acceder a las entradas y salidas del registro municipal de modo periódico". A ello añade que "lo que me encontré fue un portazo en toda regla, y a la secretaria municipal actuando de parapeto, poniendo excusas e insinuando que quizá se nos niegue el acceso al registro".

Expone también Oubiña que "no vamos a polemizar con la secretaria municipal, ni a entrar en la trampa de apuntar a una persona que el alcalde está poniendo por delante para no dar la cara, además forzándola a ir muy al limite de la legalidad, con lo cual puede acabar por verse metida en un problema legal por ser buena persona y no querer tener problemas en su entorno laboral". En la misma línea afirma el portavoz de Somos Ribadumia que "los comportamientos extorsionadores y abusivos de David Castro con el personal del Concello comienza a ser preocupante".

Además de anunciar la defensa de sus derechos, apunta Oubiña que "pensábamos que a base de recibir notificaciones de la Valedora do Pobo, David Castro ya había aprendido que no puede negarnos nuestros derechos, pero sigue en la misma línea obstruccionista, lo cual nos lleva a pensar qué oculta David Castro".