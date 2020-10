Una cura que solo es posible alcanzar a base de apoyo

Solo la esperanza y la perseverancia en la investigación se ponen a favor actualmente de la posibilidad de encontrar una solución al cáncer de mama metastásico. Un problema que afecta a un elevadísimo número de mujeres y que ayer celebró su día internacional de la concienciación y sensibilización. Cambados mostró su solidaridad con una causa en la que se demanda el mayor apoyo posible para dejar de ser un enigma de la ciencia.

Cada 13 de octubre se celebra el día internacional de la lucha contra el cáncer de mama metastásico. Una fecha que no ha pasado desapercibida en Cambados de donde es natural Araceli Oubiña, principal abanderada en la comarca de la lucha contra una enfermedad que se agarra a la investigación como único camino posible para su curación.

En un acto que tuvo lugar en el propio Concello de Cambados, con la presencia de la alcaldesa Fátima Abal y del concejal Xurxo Charlín, fue Maribel Oubiña el altavoz de la situación que atraviesan muchas familias afectadas. Fue ella, familiar de una Araceli Oubiña ausente por motivos médicos, la que puso de manifiesto los escalofriantes datos que rodean a una de las asignaturas pendientes de la salud mundial.

Convaleciente de una reciente operación, tampoco Kevin Weatherill, cantante de Inmaculate Fools, pudo asistir a un acto al que si lo hicieron algunos cambadeses que aplaudieron cada una de las frases que fueron leídas para dar a conocer lo que rodea una enfermedad, el cáncer de mama, que afecta a una de cada ocho mujeres en el mundo. Por si fuera poco, las duras estadísticas indican también que el 20% de las pacientes desarrollan metástasis y que este problema supone la principal causa de mortalidad en mujeres de entre 35 y 50 años.

La Asociación Española de CMM ha dado un paso más en la visibilización y concienciación de un problema que actualmente no tiene cura, dejando la esperanza de vida a expensas de la efectividad de diversos medicamentos y tratamientos. Una supervivencia media que oscila entre los 4 y 5 años una vez diagnosticada la enfermedad. Fríos y crudos datos que salieron a colación en la lectura del manifiesto y que añaden mucha más importancia a la solidaridad en formas que se puedan traducir en una mayor investigación.

"No somos heroínas ni guerreras. Nuestra enfermedad no es una batalla solo caminamos paso a paso viviendo cada instante. Solo pedimos más investigación para más vida". Éstas fueron algunas de las frases que sirvieron para mostrar el sentir de un colectivo que, año tras año, emprende diferentes acciones con un único fin. Es el caso de la campaña que tiene en la música de Inmaculate Fools y la canción Wonder of things un efecto llamada a la concienciación en forma de vídeo en las redes sociales.

Conviene no olvidar que el CMM es a día de hoy una enfermedad incurable que solamente el año pasado ha afectado en España a 32.953 personas. 6.621 pacientes fallecieron por esta patología, en su gran mayoría mujeres, aunque existe un porcentaje pequeño de hombres que no debemos olvidar, porque además su prevalencia es incluso inferior a la de las mujeres.

Cronificar la enfermedad y detener su avance se atisba como la única solución factible en el corto plazo. Una esperanza que no solo depende de un sector en particular, sino de una implicación popular que necesita de estímulos como el que ayer se llevó a cabo en la villa de Cambados.