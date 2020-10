Más de 200 cambadeses exigen que se mejore la atención en el centro de salud

El malestar de los cambadeses con el funcionamiento del centro de salud quedó de manifiesto ayer al mediodía, con la participación de unas 200 personas en la concentración de protesta convocada por el Bloque Nacionalista Galego.

Entre los asistentes también estaban los portavoces del PP local, Luis Aragunde (acompañado por concejalas del grupo municipal) y de Cambados, José Ramón Abal. Un detalle inusual que evidencia más si cabe el hartazgo de los ciudadanos con la situación y que dará más argumentos a la diputada nacionalista, Montserrat Prado Cores, cuando exponga sus quejas en el Parlamento.

Montserrat Prado manifestó que, "los profesionales sanitarios están al límite", puesto que de los nueve médicos del centro, solo están trabajando cinco, y el Sergas lleva semanas sin cubrir las otras cuatro vacantes. La parlamentaria añade que, "la población no se siente atendida", y que el personal de cita previa, "se encuentra en una situación extrema", porque se ve desbordado al no ser capaz de satisfacer las peticiones de los pacientes. "Estamos hablando de una situación insostenible, y no puede alargarse más en el tiempo", añadió.

Montserrat Prado explica que convocaron la concentración, "de urgencia, por la situación grave que se está viviendo en Cambados", para que el Sergas tome note del descontento que hay en la localidad. Los presentes en la concentración portaban carteles o corearon lemas en favor de una mejor sanidad pública. Para la diputada autonómica del BNG, es urgente que el Sergas envíe más médicos a Cambados, y que refuerce los servicios de atención telefónica y de limpieza.

El primero evitaría que los vecinos tengan que llamar una y otra vez para lograr que alguien les coja la llamada; el segundo es necesario para impulsar de nuevo las consultas presenciales, "porque la atención telefónica tiene que ser un complemento de la presencial, y no al revés".

Prado Cores acusa a la Xunta de la situación actual, "porque lleva once años recortando los fondos de la atención primaria".

El portavoz local del BNG, Víctor Caamaño, achaca las largas colas a las puertas del centro de salud y la exagerada demora en las citas a que, "falta el personal mínimamente imprescindible para atender a los usuarios". "Hoy (por ayer) se ha mostrado claramente el cabreo general con la actual situación", prosigue. Para Caamaño, "el de Cambados es uno de los centros de atención primaria que se encuentra en peor situación, y la Xunta sigue mirando para otro lado".

El PP, por su parte, acudió por primera vez desde 2015 a una concentración por la sanidad pública en Cambados. José Ramón Abal sí asistió mientras estaba en el gobierno municipal, pero dejó de hacerlo desde mediados de 2019. Del bipartito (PSOE y Somos) no hubo nadie en el acto de protesta. El viernes anunciaron sus propias acciones reivindicativas.