El PP meco exige poder tomar decisiones frente al Covid

Las medidas anticoronavirus siguen extendiéndose por todo el planeta. También en la comarca, donde el gobierno y la oposición de diferentes municipios no dejan de plantear opciones. En el caso de O Grove es el PP el que se pronuncia para exigir nuevamente su participación en un comité negociador en el que se adopten las decisiones necesarias para hacer frente al Covid.

Los conservadores mecos aluden a la reciente constitución de la comisión de estudio para la reactivación económica, social y cultural de Galicia tras el impacto del Covid-19, formada con participación de todos los grupos para buscar el máximo grado de consenso.

Y recuerdan que muchas Administraciones locales están creando comisiones similares, "ante la posibilidad de que la pandemia continúe y sus efectos sanitarios, sociales y económicos vayan a seguir golpeando a los ciudadanos en los próximos meses, como indicó la ministra Nadia Calviño esta misma semana".

Dicho lo cual, la presidenta de la formación y portavoz municipal, Beatriz Castro, sostiene que "es responsabilidad de los partidos políticos y los gobernantes ser conscientes del momento en que estamos, tomar decisiones y asumir que de esta tenemos que salir todos juntos de esto".



Propuesta rechazada

Sin embargo, "en O Grove no podemos hacer gala de esa responsabilidad ni tomar decisiones porque la propuesta de creación de una comisión similar en la que participen los partidos, los actores sociales y la ciudadanía para el estudio y reactivación tras el impacto del Covid-19 ha sido rechazada por el gobierno socialista".

Esto quiere decir que "mientras la mayoría de los Concellos preparan medidas para paliar el impacto derivado de la situación actual, creando comisiones con participación de las asociaciones vecinales, empresariales y del conjunto de la sociedad, abordando múltiples medidas y propuestas como exenciones de tasas, bolsas de alquiler para empresas y comercios, refuerzos de campañas de turismo y comercio local o similares, en O Grove nos encontramos con un gobierno autoritario que se niega a la creación de comisiones".





Subida de impuestos

Incluso "se dedica a subir impuestos en medio de la pandemia, recaudar tasas que nunca se habían cobrado y a poner obstáculos a las asociaciones para el uso de instalaciones municipales".

Pero eso no es todo. "Lo más surrealista en un Concello como O Grove, es que las asociaciones empresariales tuvieran que buscar la ayuda de otras Administraciones para, tras la cancelación de la Festa do Marisco, poder llevar a cabo las 'Xornadas Marisqueiras', que en realidad no son otra cosa que una serie de acciones promocionales para dinamizar la actividad turística del pueblo en estas fechas".

Y si tuvieron que recurrir a otros estamentos fue porque el gobierno local "se negó a realizar acciones de promoción complementarias o alternativas a la fiesta que incidieran en la oferta de los servicios de los restaurantes y hoteles de nuestro Concello".





Gestionar y escuchar

Es por todo ello que Beatriz Castro y su equipo declaran que "a los políticos se les elige y se les paga para tomar medidas, gestionar y escuchar al pueblo, y cuando escudándose en las mayorías no lo hacen, y ni siquiera quieren escucharlos, al final quien sufre es el conjunto de la ciudadanía".

De ahí que el PP vuelva a pedir al ejecutivo "que recapacite, sea más humilde, escuche y trabaje con las asociaciones y los vecinos, dejando de poner palos en la rueda a sus proyectos y actividades en una época ya especialmente difícil".