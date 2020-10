Fallece por Covid un vilanovés, padre de una operaria de la granja avícola afectada por el brote

Un vecino de Pontearnelas (Vilanova) de unos 60 años falleció el miércoles por la tarde a consecuencia del Covid-19. Se trata de un hombre que tenía problemas de corazón, y es padre de una trabajadora de la avícola de Cambados en la que el mes pasado se produjo un severo brote de coronavirus. La operaria también ha contraído la enfermedad, y los rastreadores de la Xunta consideran que contagió tanto a su padre como a una abuela convivientes suyos.

La abuela, de 90 años, ha superado la enfermedad, pero no así el padre de la trabajadora. Al tener dolencias previas de corazón, el vilanovés era un paciente considerado de alto riesgo, puesto que durante la pandemia se ha visto que el Covid-19 puede generar graves complicaciones de carácter cardiovascular. Tanto es así que el fallecido estaba ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital pontevedrés de Montecelo.

El brote en Avícola de Galicia (Avigal) ha tenido importantes consecuencias en la comarca de O Salnés, y la muerte de este vilanovés es la primera presuntamente asociada al mismo. Además, el gran número de infectados en la planta cambadesa motivó en gran parte que se disparasen los casos de coronavirus en la comarca arousana, de ahí que los técnicos del Sergas lo hayan relacionado en sus informes con las restricciones sociales impuestas en varios de los ayuntamientos arousanos.

Diversas fuentes han cuestionado la gestión del foco en la avícola, tanto por parte de la empresa como de la Xunta de Galicia, por lo que tardó en hacer el cribado masivo de test PCR. El Sergas llegó a contabilizar hasta 110 contagios vinculados a Avigal (80 trabajadores y el resto contactos de estos últimos), si bien la empresa afirma que solo dieron positivo medio centenar de operarios en activo, ya que ninguno de los demás estaba trabajando en Cambados.

Se trunca la mejoría

Los alcaldes de O Salnés celebraron ayer por la mañana una nueva reunión telemática con los responsables de la Consellería de Sanidade. Estos han transmitido a los regidores que se ha truncado la mejoría que se percibía en O Salnés desde hace unos días.

En el balance que el Sergas ofreció el martes a los alcaldes había 153 contagiados; el miércoles habían bajado a 149, pero en el informe de ayer subieron a 155. Además, se han detectado repuntes en municipios que ya llevan tiempo con restricciones, como Vilagarcía, Vilanova o Cambados.

Uno de los alcaldes afectados es Gonzalo Durán. El regidor -y médico- está convencido de que la situación no mejora, "porque la gente no toma conciencia de la gravedad de la situación, y sigue haciendo la misma vida que antes de la segunda ola, con la diferencia de que ahora se pone la mascarilla".

"Pensamos que no va con nosotros, que no nos va a pasar, hasta que pasa", añade. El alcalde defendió hace dos semanas la necesidad de que los ciudadanos de O Salnés se autoconfinasen, y ahora vuelve a plantear la necesidad, "de poner más restricciones para doblar la curva". Durán prosigue indicando que "llevamos quince días con un número de casos más o menos igual, pero son muchos casos. Nos parece que es un nivel leve, cuando no lo es. Hay que estar pendientes de que baje el número de casos, no de que terminen las restricciones".

Datos por concellos

En Vilagarcía hay 50 positivos, cinco mas que en la víspera. Además, hay 121 personas bajo seguimiento. En Cambados, el Sergas notificó ayer 26 contagiados, tres más que el miércoles, y hay 59 contactos bajo vigilancia.

En Sanxenxo hay 23 positivos, por lo que el número ha bajado en tres. En Vilanova se pasó de los 17 casos reportados el miércoles a los 21 de ayer, y hay además 51 vecinos bajo vigilancia. En Meis hay 14 pacientes diagnosticados con Covid-19, que es la misma cifra de la jornada anterior.

En O Grove hay siete infectados, uno menos que en la víspera; en Meaño son cinco, después de que en las últimas horas recibiesen el alta dos pacientes; en Ribadumia hay cinco personas confinadas tras dar positivo por coronavirus, las mismas que el día anterior; y, finalmente, en A Illa son cuatro, los mismos que el miércoles.

Los técnicos del Sergas explican a los alcaldes que el aumento de positivos también se explica porque se están haciendo cribados masivos de PCR, y aclaran que la mayoría de los casos sin asintomáticos o leves. Pero al no mantenerse la tónica favorable que parecía vislumbrarse en el balance del martes, parece alejarse también la posibilidad de que la comarca o al menos algunos concellos salgan la semana próxima de la fase de restricciones sociales.

En el conjunto del área sanitaria de Pontevedra-O Salnés, hay 613 casos activos, de los cuales 593 están pasando la infección en sus casas y 20 permanecen hospitalizados. Entre estos últimos, hay 13 en planta y siete en la UCI. En el Hospital do Salnés hay un paciente ingresado. Esta incidencia supone unos 200 casos activos por cada 100.000 habitantes. "Alemania confina con 150 casos por cada 100.000 habitantes", remachó Gonzalo Durán, que pide más contundencia.