"En Castrelo estoy fenomenal y me voy a quedar para siempre"

-Es usted un músico muy reconocido, vocalista de una prestigiosa banda, pero que parece que valora mucho más la tranquilidad que el trajín de los escenarios y los focos. Lo demuestra viviendo tranquilamente en Castrelo.

-La verdad es que un músico tiene que pensar en componer, en la próxima canción y en tocar con los músicos de su banda. Si solo se piensa en las mieles del éxito, eso no suele salir bien. Ser músico es mucho más que salir a un escenario, es una manera de vivir y de sentir que te acompaña siempre. Yo en Castrelo estoy increíble y me voy a quedar aquí para siempre, hasta que me muera. El tiempo, la comida, la naturaleza... Todo es perfecto para mí y para Virginia.

-¿Y supongo que un lugar perfecto también para componer?

-Fantástico. Es un sitio muy inspirador. Hemos grabado aquí los últimos meses el álbum "Stardust&Water" con mis compañeros de Inmaculate Fools y ellos también se han enamorado de este sitio porque es realmente increíble.