El anuncio de actividades parece haber surtido efecto

Los hosteleros y restauradores de O Grove no dejan de quejarse por el "absoluto desinterés mostrado por el gobierno local para organizar actividades que sirvan para compensar la pérdida de la Festa do Marisco". Pero al tiempo que denuncian esa "dejadez", en la que también incide el PP local, destacan que, al menos, el anuncio de las jornadas marisqueras realizado por Emgrobes ha surtido efecto. Desde luego, nada que ver con lo que sucedería en caso de abrir el "comedor de Galicia", pero "algo es algo", reflexiona el sector.

Los hosteleros consultados ayer aseveran que tras presentarse la campaña a manos de la patronal "parece que las reservas de última hora han comenzado a generarse". Los hay que opinan que "no llegaremos, ni de broma, a los niveles de otros años, pero si el buen tiempo acompaña podríamos alcalde, al menos, un 50% de ocupación". La hostelera Beatriz Castro abunda en ello diciendo que en el centro de la localidad "el nivel de ocupación puede ser mayor, como suele ocurrir siempre en esta época del año, ya que los urbanos llevan antes que los situados en las afueras o el rural, al contrario de lo que ocurre en verano".

Sea como fuere, los hosteleros mecos creen que se harán notar las cancelaciones y la reducción de movimiento de reservas entre los clientes de Ourense, una de las provincias más castigadas por el coronavirus.

Ese temor también existía hasta ayer en cuanto a la respuesta de la gente de Madrid, aunque la decisión del Tribunal Superior de Justicia anulando el cierre de la comunidad que había decretado el Estado hace más probable que los madrileños opten por desplazarse a O Grove en el puente festivo, como hacen cada año.