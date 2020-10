Acusan a un hombre de atacar con un tenedor a un policía durante un forcejeo

Un hombre fue detenido a última hora de la tarde del lunes tras agredir presuntamente a un policía nacional, cuando intentaba detenerlo. Sucedió a las 20.30 horas a las puertas del spa situado frente al río de O Con, en Vilagarcía. Según las diligencias, el arrestado atacó a uno de los guardias con un tenedor de postre, y le causó lesiones leves en un antebrazo.

Al parecer, se trata de un paciente psiquiátrico y ya estuvo dando problemas por la mañana en el mismo negocio. Regresó por la tarde, y fue requerida la policía. Al llegar los agentes, intentaron calmar al hombre y al ver que supuestamente no deponía su actitud procedieron a su arresto, momento en el que al parecer se produjo el forcejeo tras el que resultó herido el policía.

Residentes de la calle Celso Emilio Ferreiro se quejan de que el supuesto agresor es una persona conflictiva. Afirman que ha tenido roces en más de una ocasión con los vecinos, y que "es una persona que no puede vivir sola". Por ello, enviaron escritos y firmas a los servicios sociales municipales en más de dos ocasiones pidiendo que se hagan cargo del caso y que tomen medidas para evitar los altercados con los vecinos.

Uno de los residentes en la calle afirma que "los Servicios Sociales nos dicen que ellos no pueden hacer nada, que llamemos a la Policía Nacional, y la Policía Nacional nos contesta que ellos solo pueden acudir si hay un delito, que nos pongamos en contacto con los Servicios Sociales. Se pasan la pelota los unos a los otros, y nosotros estamos sin solución".

Sin querer realizar valoraciones de este caso particular por respeto a la intimidad del supuesto agresor, el Ayuntamiento de Vilagarcía ha matizado que conoce el caso denunciado por los vecinos, pero que la decisión final sobre si una persona puede o no vivir con autonomía en la comunidad no depende de la administración municipal, sino de la Justicia.

"El Concello actúa como exigen las normas cuando se trata de personas que pueden ver sus facultades mermadas para actuar con autonomía. Se da cuenta a la autoridad judicial, que a través de la Fiscalía es la que determina,con los informes sociales y médicos, como se debe actuar", indica el Ayuntamiento a preguntas de FARO. "Los servicios sociales no son por tanto quienes deciden".