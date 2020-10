Un conductor sin seguro se fuga tras empotrarse contra el muro de una casa

La Policía Local de Vilagarcía inmovilizó dos coches cuyos conductores se dieron a la fuga tras verse implicados en sendos accidentes de tráfico. En ambos casos se causaron únicamente daños materiales.

El primer siniestro se produjo en la tarde del jueves en el cruce de la avenida de Rosalía de Castro con la calle de A Xalda. Un turismo chocó contra el semáforo y huyó del lugar. Gracias a los testigos se pudo conocer el modelo y la matrícula del automóvil, que horas más tarde fue localizado aparcado en otra zona de la ciudad.

El segundo accidente ocurrió a la una y media de la madrugada en el Camiño dos Borrizos, en la parroquia vilagarciana de Cornazo. Un Peugeot 306 se dio a la fuga tras empotrarse contra el muro de una vivienda a la altura del número 9.

Aunque el conductor no pudo ser identificado in situ, se tramitó la correspondiente denuncia contra él como presunto autor de un delito contra la seguridad vial, ya que fue reconocido previamente por los agentes de la Guardia Civil de los que se había escapado. La Policía Local se encargó de inmovilizar el vehículo, que no tenía seguro.

A bandazos por el centro

Una tercera intervención de la Policía tuvo lugar en la céntrica calle Santa Eulalia, por la que un coche circulaba a bandazos. Su conductor, con claros síntomas de embriaguez, fue retenido por la persona que circulaba detrás de él hasta la llegada de la Policía Local. La prueba de alcoholemia arrojó un resultado de 1,20, casi quintuplicando el límite permitido de 0,25. El hombre está denunciado por un supuesto delito contra la seguridad vial.

Árboles y un andamio

Con respecto al primer temporal de viento y lluvia que azotó en Galicia causó en Vilagarcía pequeñas incidencias. Así, el Servizo Municipal de Emerxencias e Protección Civil realizó tres salidas. Dos de ellas por árboles caídos sobre la carretera, concretamente en la calle Moreira Casal y en la N-640. En ambos casos se procedió a la retirada de las ramas y a la limpieza de la vía, según señalan desde el Concello.

La tercera intervención a consecuencia de la borrasca "Álex" se produjo en la peatonal de Rey Daviña, donde el viento desprendió de la cubierta de un edificio varias tejas. No hubo que lamentar daños personales ni materiales. Los efectivos retiraron las tejas sueltas y vallaron la zona como medida de precaución.

En Cambados, según el equipo de Protección Civil no se registraron incidencias, mientras que en O Grove el viento derribó un andamio en una obra del paseo de Terra de Porto.