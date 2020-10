Cambados se suma a las restricciones

Cambados se convirtió esta medianoche en el quinto municipio de la comarca de O Salnés sometido a restricciones en los movimientos a causa de la evolución que está experiementando el coronavirus. La villa del albariño se une así a Vilagarcía, Vilanova de Arousa, Sanxenxo y Meis al sumar 22 casos activos y otras 27 personas en situación de aislamiento a la espera de los resultados de la prueba PCR. Esta cifra podría incrementarse en los próximos días, ya que la tendencia así lo indica, convirtiéndose en el factor fundamental para aplicar medidas de restricción.

La decisión fue adoptada por la Consellería de Sanidade que, ayer al mediodía, comunicaba al Concello la medida, que comenzaría a aplicarse a partir de la pasada medianoche y tras su publicación en el Diario Oficial de Galicia (DOG). La alcaldesa del municipio, Fátima Abal, reconocía que la decisión "no nos ha tomado por sorpresa, sobre todo si se tiene en cuenta como estaba evolucionando la situación en la comarca". Explica que el objetivo que se persigue es "adoptar las medidas necesarias para bajar el número de casos que se encuentran activos, porque estamos en un momento en que las cosas se pueden complicar mucho y debemos actuar ya". En ese sentido, la reunión mantenida el pasado jueves con Sanidade "fue muy clarificadora de la situación y ya nos imaginábamos que, a partir del fin de semana o, a más tardar, el lunes, se aplicarían las mismas medidas que se están llevando a cabo en otros municipios limítrofes". Dentro del aspecto negativo que desprende la noticia, Abal se quedaba ayer con una circunstancia positiva como es que los 22 afectados por coronavirus se encuentran "con síntomas leves o totalmente asintomáticos, algo que es una buena noticia para todos, pero no por eso debemos bajar la guardia".

El edil de Sanidade de Cambados, Tino Cordal, destacaba lo que califica de "cambio de tendencia en Sanidade, que se está mostrando mucho más colaboradora con los concellos, facilitándonos la información que necesitamos para poder aplicar las medidas que estimamos necesarias y actuar; ha sido tarde, pero creemos que hay que agradecerlo porque nos permite trabajar mucho mejor". De hecho, el edil apunta que "todos los casos y situaciones de las que somos conocedores, se los comunicamos de forma inmediata al Sergas para que puedan realizar las pruebas para detectar al virus". Cordal también quiere trasladar un mensaje de tranquilidad, pero también de responsabilidad a la ciudadanía ya que "debemos ser conscientes de que debemos respetar las normas".

Aunque Cambados todavía no había sido sometido a restricciones, lo cierto es que el brote que está afectando a toda la comarca salió precisamente de ese término municipal, ya que la mayor parte de los casos están vinculados a la nave que la empresa avícola Avigal posee en el polígono industrial de Sete Pías. De este brote se han derivado más de un centenar de casos. Avigal no es la única empresa en la que se ha detectado coronavirus entre sus trabajadores, ya que existe constancia de que cuatro operarios de Atunlo también se encuentran en cuarentena. El Sergas ha realizado pruebas PCR a sus compañeros para tratar de determinar si existen más casos o ese posible brote se encuentra controlado.

Las medidas implementadas por Sanidade por la limitación de reuniones hasta un máximo de 10 personas, locales de hostelería a la mitad de su aforo en el exterior y al 75% en el interior y parques infantiles cerrados, entre otras directrices, hasta que las cifras remitan de forma considerable.

Un municipio que ya sabe lo que son las restricciones es el de Vilagarcía, donde se ha registrado el mayor número de contagios hasta el momento. En la ciudad arousana, ayer se registró una noticia positiva, ya que se pasó de 63 casos positivos a 59, situándose casi al nivel de cuando se iniciaron las restricciones, hace ya una semana. A esas cifras hay que añadir el confinamiento de 90 personas por haber mantenido algún tipo de contacto con los positivos. Buena parte de los casos en activo tienen que ver con el brote detectado en la avícola de Cambados y con contactos directos de los afectados. Pese a ver reducida la cifra en cuatro casos, al recibir el alta los afectados, desde el Concello insisten en hacer una llamada a la responsabilidad y a mantener la guardia porque el virus continúa activo en el municipio y puede extenderse de no cumplirse con las restricciones.

Al igual que Vilagarcía, Vilanova también ha experimentado un descenso en el número de casos. Con medidas restrictivas desde la pasada semana, Sanidade tiene activos 19 casos, uno menos que en la jornada del pasado jueves, aunque se mantienen 29 personas aisladas a mayores. Otro punto donde el coronavirus ha obligado a tomar medidas es el municipio de Meis, donde la cifra de infectados sigue siendo de 17 personas. y 37 aislados En este municipio destaca el brote detectado en el colegio, donde hay cinco personas infectadas y un aula cerrada. A estos casos se ha unido otro caso en el colegio de Armenteira sin que se haya cerrado ningún aula.Los municipios que todavía no se encuentran en restricciones son O Grove (8 positivos y 14 aislados), A Illa (4 y 10), Ribadumia (5 y 10) y Meaño (7 y 15).

Un efecto directo del coronavirus lo está viviendo la hostelería. Agtamar-Upta alertaba ayer de que la pequeña hostelería se ha desplomado en el mes de septiembre, con la caída de 3.548 activos, una situación que el colectivo califica de "debacle" por lo que pide medidas para reactivar el consumo.