Vilagarcía, el único municipio de la comarca en el que aumentan los beneficiarios de pensiones no contributivas

Vilagarcía es el único municipio de O Salnés en el que aumenta el número de perceptores de pensiones no contributivas, al pasar de los 642 en 2018 a 657 en 2019. En los demás concellos de la comarca la cifra disminuye o se mantiene sin variaciones. Este último es el caso de Cambados, con 217 beneficiarios; Meaño, con 97; o Vilanova, con 198. Los pueblos que experimentaron un descenso fueron O Grove (de 107 pensiones no contributivas en 2018 a 94 en 2019), A Illa (de 51 a 46), Meis (de 137 a 131), Ribadumia (de 2014 a 102) y Sanxenxo (de 267 a 260).

En el conjunto de la comarca la tendencia se sitúa a la baja, con un total de 1.802 ciudadanos que cobran pensiones de la Seguridad Social para las que no se requiere una cotización mínima. El año anterior se contabilizaban 18 beneficiarios más, sumando 1.820, según los datos publicados esta semana por el Instituto Galego de Estadística (IGE) en base a información suministrada por la Consellería de Política Social.

El año 2015 supuso un punto de inflexión, ya que ahí arrancó una disminución paulatina del número de perceptores, bajando la cifra en un periodo de cuatro años en más de un centenar de personas, al pasar de 1.915 a 1.802.

Las pensiones no contributivas son prestaciones económicas que la Seguridad Social reconoce a los ciudadanos que se encuentran en una situación de necesidad, carezcan de recursos suficientes para su subsistencia y no hubieran cotizado nunca o no lo hubieran hecho durante el tiempo necesario para poder cobrar una pensión contributiva.

Existen pensiones no contributivas (PNC) de invalidez y de jubilación. Las primeras están destinadas a personas mayores de 18 años y menores de 65 con un grado de discapacidad igual o superior al 65% que carezcan de recursos económicos suficientes para poder subsistir. La cuantía oscila entre 98,9 y 395,6 euros al mes (con 14 pagas).

Es el mismo importe de las PNC de jubilación, que se conceden a ciudadanos de 65 años en adelante que no puedan acogerse al sistema contributivo de pensiones y no dispongan de medios económicos.

En 2019 había en O Salnés 1.138 beneficiarios de pensiones no contributivas de jubilación y 664 de invalidez.