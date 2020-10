"Si una empresa tiene un foco de coronavirus medianamente grande debe hacerlo público"

¿Debe una empresa que tiene casos de coronavirus en su plantilla comunicarlo públicamente? ¿Es posible mejorar la imagen de una marca en un momento de crisis sanitaria y económica como el actual? ¿Qué es lo que más valoran hoy los consumidores? El coronavirus ha traído consigo para las empresas no solo quebraderos de cabeza en forma de caída de ventas, sino también nuevas oportunidades de negocio y nuevos retos en su comunicación corporativa.

-¿Deben las empresas comunicar públicamente que tienen casos de coronavirus en su plantilla o es un asunto que compete exclusivamente a las autoridades sanitarias y a la propia compañía?

-Si tiene un solo caso, o pocos casos, y la situación está bien controlada, no es necesaria la comunicación pública, puesto que hay que evitar generar una alarma social injustificada. Ahora bien, si hablamos de un foco medianamente grande sí es necesario hacerlo público. Es como en una relación de amistad, donde si cometes un error o te surge un problema, lo comentas con tus amigos. En el caso de una empresa, se trata de comunicar que tiene un problema y de explicar los pasos que va a dar para solucionarlo. Lo mejor es ser transparente y claro.

-¿A través de que medios se debe divulgar la información?

-Cuando se trata de entidades con una masa social amplia, como también son los colegios, sería bueno dirigir un comunicado oficial a los medios de comunicación. También es aconsejable publicar la información en la página web o las redes sociales propias. Se trata de explicar que hay un problema, pero que también tenemos la solución. De ese modo, el cliente o consumidor tiene la seguridad de que tenemos la situación bajo control.

-¿Basta con ser estrictos o también hay que parecerlo?

-También hay que parecerlo. Debemos comunicar las medidas de higiene que hemos adoptado, porque eso dará más seguridad al consumidor.

-¿Cómo debe proceder el gerente de una empresa con casos de Covid-19 que pretendía que no trascendiese la situación y que de repente recibe la llamada de un medio de comunicación preguntándole por ese asunto?

-Con humildad y transparencia. Si no contesta, dará la impresión de que no tiene controlada la situación. Si me cierras la puerta es que tienes que ocultar algo, por eso en comunicación jamás se debe cerrar la puerta. El secretismo asusta, y genera desconfianza. Y lo más importante para una empresa es generar confianza.

-¿Qué debe transmitir ese gerente si no tiene conocimientos en comunicación corporativa?

-Si tiene la situación controlada, si ya ha adoptado medidas para evitar que haya más contagios, explicar en qué consisten esas medidas. Si la situación todavía no está controlada, lógicamente lo primordial es hacer todo lo posible para frenar el coronavirus. En ese caso, diremos la verdad, que estamos pendientes de recibir las pautas de la mutua o de la administración sanitaria.

-Hace unas semanas, cerraron dos bares en O Salnés por decisión propia al verse de una forma u otra relacionados con el coronavirus. Y al reabrir admitieron que tenían miedo de perder gente. ¿Qué deben hacer para que esa merma sea lo menor posible?

-Tenemos que hacerle ver a nuestro público todas las medidas y protocolos que hemos adoptado, y que estamos preparados para recibirles. Y tenemos que ser muy estrictos con el cumplimiento de las normas. Porque de nada vale que tengamos muchos botes de hidrogel y muchos carteles sobre el Covid si en un momento dado entra un cliente sin mascarilla y no le decimos nada. Si somos estrictos, transmitiremos confianza a nuestros consumidores.

-¿Qué preocupa más a la empresa con casos de coronavirus, la pérdida de ventas o de contratos o el deterioro de su imagen a medio y largo plazo?

-La gente suele pensar a corto plazo, no piensa en la marca, y es un error, porque lo importante es la marca. En este momento, muchas empresas ocultarían los casos para no perder ventas, pero no son conscientes de que si más adelante se descubre lo que hicieron va a ser peor, porque su empresa, su marca ya no va a generar confianza.

-Durante la pandemia, algunas grandes corporaciones realizaron campañas que mejoraron notablemente la percepción social de sus marcas. ¿Pueden hacer algo similar las pequeñas empresas en la actual situación o es imposible sin una inversión considerable?

-Sí podemos hacer cosas por mejorar nuestra marca. El Covid despertó valores muy positivos, como el interés por la sostenibilidad ambiental, la solidaridad con el comercio de proximidad y el interés por el producto de kilómetro cero. Todo eso ya lo tenemos, y la necesidad la ha creado el Covid. Así que lo que nos falta es empacarlo y venderlo bien, y ahí es donde fallamos.

-El coronavirus ha cerrado puertas, pero también ha abierto ventanas...

-De todas las crisis salen nuevos nichos de mercado. Ahora es el momento de ofrecer productos únicos, sostenibles, por los que el consumidor esté dispuesto a pagar un poquito más. Pero además de hacer algo único, tenemos que saber empacarlo y comunicarlo.

-En épocas de crisis, las empresas acostumbran a recortar en comunicación y publicidad.

-La gente ve la publicidad como un gasto, cuando en realidad se trata de una inversión. Si no empacas y vendes bien, tendrás menores beneficios. A largo plazo, perderán quienes no hayan invertido en comunicación.