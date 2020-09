Marea da Vila reclama más trenes en Vilagarcía para evitar nuevas aglomeraciones

Podemos-Marea da Vila defenderá en el pleno del jueves (la sesión de septiembre se aplazó debido a la detección de posibles casos de Covid entre la plantilla municipal que finalmente resultaron ser falsos positivos) una moción para reclamar la recuperación de las líneas de tren eliminadas con motivo de la pandemia. "No entendemos cómo la totalidad de los servicios de ferrocarril no fueron recuperados después de levantar el estado de alarma y de las restricciones de movilidad", señala la portavoz de Marea da Vila, María de la O Fernández. "Nos parece ya demasiado tiempo y resulta injustificable, sobre todo teniendo en cuenta la incidencia del comienzo del curso y de que estamos hablando de líneas muy frecuentadas, cuando no masificadas", añade.

La concejala de la oposición hace referencia a la información publicada ayer por FARO sobre las aglomeraciones registradas el domingo en la estación de Vilagarcía, donde no era posible mantener la distancia de seguridad entre personas. "Cae de cajón que la mejor manera de luchar contra el Covid es aumentar servicios para poder respetar las normas de distanciamiento, no suprimirlos", considera Fernández González.

Explica que en la moción "instamos al Ministerio de Transportes a recuperar los servicios suprimidos, pero además volvemos a poner sobre la mesa cuestiones importantes para Vilagarcía y la comarca como son la intermodalidad o el desarrollo de servicios de cercanías para Galicia". "El Covid no puede servir de justificación para el retroceso en los derechos y en el camino hacia una movilidad más sostenible y verde", concluye.