Vilagarcía de Arousa se une a los concellos de Galicia con restricciones

El concello de Vilagarcía de Arousa se suma a la lista de concellos de Galicia en los que se aplican restricciones para frenar el avance del coronavirus en el municipio arousano y su área de influencia. Así lo ha determinado la Consellería de Sanidade que, ante el número de casos registrado en las últimos días en la comarca y siguiendo las recomendaciones del comité de expertos, ha optado por esta medida.

Las restricciones en Vilagarcía de Arousa entrarán en vigor la medianoche de este miércoles, una vez se publique la decisión de la consellería en el Diario Oficial de Galicia. En siete días, atendiendo a la evolución de los contagios, se procederá a su revisión y Sanidade podría determinar la retirada de las limitaciones. "La intención es poder actuar de forma más selectiva y con mayor rapidez ante la aparición de casos en una zona determinada", explica la consellería en una nota.

Entre las restricciones que se aplicarán en Vilagarcía de Arousa destacan:



La limitación al 50% de los aforos en locales comerciales o de hostelería

Se prohíbe el consumo en las barras de los bares

Se limitan las reuniones personales a un máximo de 10 personas

Se reducen los aforos en lugares de culto, funerales o bodas.

Cae la positividad en la última semana al 6,71%



El parking del Hospital Provincial con entrada por la calle Loureiro Crespo alberga el nuevo punto de realización de PCR para colectivos considerados de contacto con el público. Desde el Sergas se ha habilitado este punto para poder hacer las pruebas a hosteleros, taxistas, policías locales, trabajadores de ayuda en el hogar y miembros de Protección Civil, a petición de varios concellos de la comarca.

Entre el lunes y el martes se realizaron 638 PCR, que se unen a las 36.816 totales efectuadas desde el mes de marzo en el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés. La positividad en la última semana ha caído de más de un 8 por ciento a un 6,71, aunque sigue siendo, con diferencia la más alta de la comunidad autónoma. Es más, la media gallega está en un 4,72 por ciento.

En cuanto a la tasa de contagio es de 1,08. Cuando se supera la unidad es cuando las autoridades sanitarias consideran que la enfermedad no está bajo control. En el caso del área pontevedresa es transmisión comunitaria derivada, mayoritariamente, de las reuniones familiares y fiestas de ocio.

Más concellos con restricciones: de Ames a Ourense



Vilagarcía de Arousa, que junto a Ames se estrenan en el listado de concellos afectados por las restricciones, sigue los pasos de otras localidades de la provincia como Silleda, Lalín, Poio, Pontevedra, Vilaboa y Marín. Más allá de las fronteras provinciales, Santiago de Compostela, Lugo, Verín y Ourense, donde se amplía el mapa de las calles en las que se imponen restricciones.

Así, en Ourense, habrá restricciones en el ámbito territorial delimitado por las calles Progreso (desde el Puente Romano hasta el cruce con la Praza de Abastos), la calle Irmáns Xesta, la avenida de Portugal (hasta el cruce con la calle Irmáns Xesta), el camino Lobisome, la calle do Salto do Can, la calle Carballo, la calle Sobreira, en la Nacional 525 (desde el cruce con la calle Sobreira hasta el de la a venida Ribeira Sacra), la avenida Ribeira Sacra hasta el Puente Romano, ambas incluídas.



Toda se añaden a las de Antonio Puga, Doutor Fleming, Xesús Soria y Avenida de Portugal, en las que ya se limitan las reuniones privadas a un máximo de 5 personas y se prohíbe que bares y cafeterías puedan servir consumiciones en el interior, limitándose a atender en terrazas a grupos de 5 personas. Los restaurantes puden servir en sus locales a un máximo de 5 persoas por mesa.