Toda una apuesta por fomentar talento

"Manifestación de la actividad humana mediante la que se interpreta lo real o se plasma lo imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros". Esta es la definición de arte que se puede encontrar en un diccionario y que encierra también la esencia de un proyecto surgido en Vilanova con Manuel "Nolo" Chazo como máximo responsable. La idea ha tomado el nombre de Escola de Arte Caliveras, en honor al apelativo con el que se conoce a los vilanoveses en la comarca, y después de un primer año interrumpido por el Covid, arrancan un nuevo curso para moldear talento de todo tipo.

Tener la oportunidad de formarse en aquello que más te apasiona es, básicamente, la posibilidad que ofrece la Escola de Arte Caliveras. Una iniciativa que vio la luz hace solo un año en Vilanova y que arranca su segundo curso con el espaldarazo de la aceptación del primer año y la ambición de seguir creciendo en la potenciación de las habilidades para las manifestaciones artísticas.

Manuel "Nolo" Chazo es el director de un proyecto que en su primer año contó con más de 70 alumnos. Como él mismo explica, el origen estuvo "en hacer una cantera de artistas y dar la oportunidad a muchos de poder explotar sus habilidades y sus inquietudes con una formación individualizada y especializada". Añade al respecto que "a mí me encantaba la batería y me tuve que ir de Vilanova para poder aprender a hacer lo que me gusta sin necesidad de estudiar percusión en un conservatorio".

Como todo proyecto serio que se precie, nada que da al azar. En Caliveras todos tiene cabida, independientemente de su edad, su vocación o su capacidad. Además se dispone de un profesorado con experiencia para moldear el talento del alumno en materias como la interpretación, el diseño o el baile, entre muchas otras.

Las áreas de formación son varias y cada una de ellas tiene su propio responsable. Así, Rafael Feijóo se encarga de las artes plásticas y Rocío González de las artes escénicas. También se puede avanzar en fotografía de la mano de Elena Reigosa mientras que Lara González es la docente en danzas urbanas y baile moderno, con el propio director, Manuel Chazo, al frente de batería, batucada y gestión musical. Por si fuera poco, este curso se aumenta el profesorado con Thais Suki para impartir canto, mientras que Andrea Rey será la profesora de yoga y danza.

Los interesados pueden dirigirse al teléfono 644 072 503.