Vilanova advierte que puede impugnar el contrato de la basura

La decisión de la Mancomunidade de dar luz verde al contrato de la basura de los concellos de Cambados y Vilanova puede abrir un nuevo frente con este municipio. Así lo reconocía ayer el alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, que ha pedido al ente comarcal que le remita, lo antes posible, toda la documentación para estudiar si el nuevo contrato se ajusta al pliego de condiciones.

Durán explica que "tenemos la impresión de que en el contrato se han modificado algunas cuestiones importantes con respecto al pliego, como son la ubicación de los contenedores, algo que no vamos a tolerar". De confirmarse estas afirmaciones, el alcalde de Vilanova advierte que "estaremos dispuestos a impugnar este concurso y la responsabilidad será, única y exclusivamente de aquellos alcaldes que votaron a favor sin tenernos en cuenta".

El grupo de gobierno de Vilanova no ha llegado a tomar posesión en la Mancomunidade debido a lo que considera "un claro caso de transfuguismo y formas inadecuadas a la hora de hacerse con la presidencia del ente". El propio Durán insiste en que la elección de la presidencia, ejercida ahora por la alcaldesa de Meis, Marta Giráldez, "fue ilegal desde el punto de vista político y no estamos dispuestos a aceptarlo". Las críticas de Durán se remontan al mes de julio del pasado año, cuando se eligió en Meaño a un edil socialista como representante en el ente comarcal con dos votos del Partido Popular. Ante la denuncia de Independientes por Meaño por la forma en que se eligió, con voto secreto en urna, Durán, como presidente en funciones, optó por paralizar la renovación de los cargos en la Mancomunidade, dilatando su toma de posesión. Tras varios meses de parálisis, la secretaria de la Mancomunidade dio el paso al que se negaba Durán, motivando su sustitución al frente de la entidad en el mes de diciembre. A la toma de posesión de Giráldez no acudió ningún concejal del Partido Popular como protesta. Sin embargo, todos han ido regresando al ente comarcal a excepción de los dos representantes conservadores de Vilanova.