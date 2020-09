La popular Elena Suárez se estrena como diputada autonómica en una comisión sobre marisqueo

La vilagarciana Elena Suárez Sarmiento se estrenó como diputada autonómica en la Comisión 8ª de Pesca y Marisqueo, donde defendió la necesidad de dedicar al marisqueo ayudas por importe de 5,2 millones de euros. El debate se produjo a raíz de una proposición no de ley interpuesta por el BNG.

La diputada popular destacó el papel fundamental que desempeñan las personas que trabajan en el mar tanto en la economía local como en la autonómica y también sacó pecho de la gestión de la Xunta durante la pandemia, una situación sanitaria que "puso contra las cuerdas a todo el personal del sector".

Suárez abogó por destinar 5.214.413,48 euros a ayudas para el marisqueo "en un momento realmente delicado para su profesión". "Esta inyección económica de la Consellería do Mar da continuidad a la determinante defensa sostenida en el tiempo por el equipo de Rosa Quintana, quien puso las herramientas al servicio del sector para facilitar el trabajo en los momentos más duros de la crisis originada por el Covid-19", dijo Suárez.

La diputada también se refirió a las "diferencias de criterio y de defensa del sector entre la Xunta y el Gobierno", que se traduce en "las ayudas económicas, siendo las promovidas por la Consellería do Mar muy superiores a las nacionales. En el caso del Ministerio, son de 50 euros por día trabajado, mientras que las de la Xunta oscilan entre los 57 y los 91, casi el doble", consideró Elena Suárez.

Tras su debut en comisión parlamentaria, la vilagarciana confesó haber tenido "la satisfacción" de estrenarse en el Parlamento de Galicia "apoyando al sector marisquero en un momento especialmente delicado".

Por su parte, el BNG presentó una batería de iniciativas en la Cámara de O Hórreo instando a la Xunta que aclare si las mariscadoras deben llevar mascarilla mientras faenan. "El uso de mascarillas en un trabajo como es el marisqueo a pie, en el agua, es posible que no sea muy viable debido a las características de la actividad y a que no están diseñadas para un trabajo con humedad, incluso pueden presentar un peligro para las personas que la lleven, a no ser que se diseñen con un material adecuado al medio marino", esgrime Rosana Pérez.