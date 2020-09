Reclaman más flexibilidad con los ERTE y poder trabajar hasta las 2 de la mañana

Javier Fernández, del Casarello, afirma que la asistencia a los bares bajó desde la explosión de la pandemia. "Hay gente que no ha vuelto a pisar un bar. Y no es que no vengan al mío, es que no salen de casa". Ahora, ha notado una segunda pérdida de clientes tras el falso positivo de una camarera, si bien también advierte que en época de vendimias es normal perder algo de gente.

En cualquier caso, lo que sí percibe es que quienes acuden a su establecimiento no tienen el más mínimo recelo. "El que viene, viene con todas las garantías y tranquilo".

El dueño del Casarello teme que los próximos meses sean muy duros, y espera que la administración tome medidas para evitar el colapso de muchos negocios de hostelería de aquí a la todavía muy lejana primavera. Así, reclama la flexibilización de los expedientes de regulación de empleo (ERTE), "porque en verano necesitas un número de trabajadores que sería imposible mantener en invierno", y que se amplíe el horario de trabajo hasta las dos de la mañana.

"Cerrar un bar en España a las 12 de la noche es prematuro, porque en España nadie cena las nueve. El sábado pasado no vendí ni una sola copa, y hacía años que eso no me pasaba", lamenta.

Rosa Chazo, por su parte, considera que los autónomos necesitan de los poderes públicos algún tipo de colchón económico, "que nos de un respaldo en caso de tener que cerrar" por un contagio. La gerente del Vista Real también está muy agradecida con la visita simbólica de Gonzalo Durán. "Fue un detalle muy bonito".

En lo que respecta a la temporada estival, que ya ha entrado en su recta final, Chazo sostiene que, "trabajamos bien, pero no como otros años. No hubo ni la mitad de turistas que otros veranos".

Por ello, confía en que poco a poco los vecinos vayan recuperando la confianza y frecuenten de nuevo sus locales de hostelería preferidos. Rosa Chazo pone como ejemplo lo sucedido en el Vista Real, donde solo una de las camareras dio positivo. "Trabajé codo con codo con ella, y ni yo ni mi hijo nos contagiamos. De hecho, todos los trabajadores dieron negativo. Si se lleva mascarilla y se mantienen las distancias, no es tan fácil contagiarse".