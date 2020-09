El PSOE de Valga reclama soluciones urgentes para la guardería municipal

El Partido Socialista de Valga reclama al Concello soluciones urgentes ante la situación que se está viviendo en la guardería. Los socialistas aseguran que han recibido un aluvión de quejas después de que 20 niños se diesen de baja en el centro tras tres días de actividad. El motivo no es otro que el Concello no se ha adherido a las ayudas de la Xunta, que concedía la gratuidad de la escolarización de 0 a 3 años para los segundos hijos y sucesivos en las escuelas infantiles, provocando estos abandonos. La ayuda, a la que las familias de Valga no tienen opción, consiste en la matrícula gratuita y hasta un máximo de 260 euros cada mes, "una cantidad vital para las familias, y primordial especialmente en estos momentos", señalan desde el PSOE. Es por ello que todos esos niños se han matriculado en otras guarderías del entorno, como Pontecesures, donde sí cuentan con esa ayuda.

La portavoz socialista, María Ferreirós, señala que "el Concello de Valga demuestra una incapacidad tremenda y un nulo interés por el servicio público y las políticas sociales, al estarle quitando la posibilidad de esta ayuda a numerosas familias". La edil socialista no duda en recordar que esa decisión del Concello no solo afecta a las familias, sino que también es un contratiempo para los trabajadores de la propia guardería, que "pueden ver peligrar su puesto de trabajo". Pide al grupo de gobierno que convoque la comisión de la Escola Infantil de Valga y que se devuelva el importe a las familias que se han visto obligadas a cambiar de guardería".