Nós Mesmas organiza una marcha en apoyo a una mujer "trans" agredida en un bar

La asociación Nós Mesmas convoca para el 19 de septiembre por la tarde (sábado) una manifestación en Cambados en repulsa por una agresión verbal sufrida por una mujer transgénero, que se produjo en un bar de la localidad.

El colectivo explica en su página de Facebook que la manifestación es, "para denunciar y acompañar a nuestra compañera Sara, agredida y vejada por su identidad mientras se encontraba trabajando".

Nós Mesmas es una organización feminista de apoyo a las mujeres lesbianas, bisexuales o transgénero, con sede en Vigo. En su convocatoria de manifestación, plantean que, "la transfobia no puede quedar impune". "Las personas trans viven constantes agresiones y discriminaciones y se encuentran desprotegidas a nivel legal. No queremos que la transfobia siga ocurriendo, queremos protección para vivir con dignidad, queremos una legislación que contemple los derechos que no tenemos reconocidos. Queremos una sociedad diversa".