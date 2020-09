El colegio de Mosteiro retoma las clases con solo dos niños de los 75 convocados

El colegio de Mosteiro (Meis) abrió esta mañana, tal y como ordenó la Consellería de Educación, pero únicamente acudieron a clase dos de los 75 alumnos que estaban convocados.

El director del centro está enfermo de coronavirus, y hay otros siete trabajadores aislados a la espera de que se les haga el PCR, entre ellos el equipo directivo al completo, la orientadora escolar y la conserje. Todos los demás profesores (una treintena) han sido llamados a trabajar sin que se les hiciesen nuevas pruebas médicas.

El Ayuntamiento de Meis y la asociación de padres de alumnos "A Capela" están convencidos de que no es seguro para los niños acudir al colegio, y han convocado para las 14.00 horas de hoy una concentración de protesta frente al centro.

Tal y como estaba previsto, la asistencia a clase en este primer día en Mosteiro fue testimonial. Desde las 9 de la mañana, pasaron uno detrás de otro todos los autobuses escolares. Todos venían vacíos, pero el protocolo les obliga a realizar igualmente una parada frente al centro. Se detenían junto a una enorme pancarta colgada de una de las paredes de la fachada, en la que se leía "Non temos aulas seguras. ¡Desinfección xa!"

Los dos únicos niños que acudieron a clase lo hicieron a pie, acompañados por sus padres. Fueron recibidos en la entrada del patio por un grupo de media docena de profesores, que explicaron a los progenitores que no podían pasar, y que anotaron el nombre de los niños antes de acompañarlos al aula.

Esta mañana estaban convocados unos 75 niños de los tres primeros cursos de Primaria, por lo que parece acreditado que la opinión mayoritaria entre los padres de Meis es que el colegio no presenta las condiciones de seguridad sanitaria adecuadas en estos momentos.

En cuanto a las familias que sí optaron por llevar a sus hijos a clase, el padre de uno de ellos manifestó que, "estoy tranquilo", y que, "los niños tienen que venir al colegio". "Si pueden ir a las comuniones y a los parques a jugar con otros niños, ¿por qué no iban a poder venir al colegio?".

Además, expuso su confianza en las autoridades. "Confío en que la situación esté correcta, pero es verdad que tienen que darle cuanto antes una solución a esto". Tampoco cree que haya un riesgo inasumible en la escuela, "porque supongo que el director no estuvo haciendo tonterías".

No fueron a la huelga

La directora sustituta se llama Ana Vázquez, y es la profesora más veterana, pues lleva 21 años en Mosteiro. Explica que acudieron a trabajar todos los profesores, pese a estar convocada una huelga en la enseñanza, por responsabilidad, "y para garantizar que los niños estén debidamente atendidos", y afirma que, "entiendo perfectamente" la decisión de la práctica totalidad de los padres de no enviar a clase a los niños.

La docente admite que, "se habló por activa y por pasiva" con la Consellería de Sanidade para que se retrasase el inicio de las clases, "pero no hubo manera de que la Consellería atendiese nuestras reivindicaciones". Así, a las tres de la tarde del miércoles fue nombrada directora provisional, y se ordenó la apertura del centro para el día siguiente.

En cuanto a la previsión para los próximos días, Ana Vázquez explica que, "habrá que extremar los cuidados", lavando las manos con frecuencia, manteniendo las distancias y ventilando mucho las estancias.

Si la Consellería de Educación no reconsidera su postura, y mantiene los calendarios normales para Mosteiro, mañana viernes se incorporarán a clase los niños de cuarto, quinto y sexto de Primaria, y a partir del 16 lo irán haciendo de forma escalonada los de Secundaria.

En cuanto al comedor escolar, ayer no funcionó, y previsiblemente hoy tampoco lo hará, puesto que aún faltan por colocar algunas mamparas para separar los puestos de cada niño. Precisamente, ese era el trabajo que estaba haciendo el director y sus compañeros de equipo antes de enfermar.

Profesores sin test

El colegio de Mosteiro es el más importante de Meis, al tener tanto Primaria como Secundaria, y contar con casi 400 alumnos y unos 40 trabajadores. Su comedor es igualmente uno de los más concurridos y mejor organizados de la comarca.

Los profesores se sometieron al test serológico el viernes pasado, y dieron todos negativo, incluso el director. Sin embargo, este último empezó a sentirse mal el domingo por la tarde.

Se lo comunicó al Sergas, y se le realizó la prueba. Eran las 19.00 horas del lunes cuando le comunicaron que tenía el coronavirus. Le preguntaron entonces cuáles habían sido sus contactos en los últimos días.

Se da la circunstancia de que el viernes se celebró un claustro, al que acudieron todos los profesores. Sin embargo, la Xunta considera que solo hace falta aislar y hacer la PCR a siete trabajadores más. Los demás podrán hacer vida normal, y se les realizaría la prueba en caso de que empezasen a tener síntomas.

La directora sustituta admite la contrariedad de los docentes, hasta el extremo de que afirmó ante los medios de comunicación que, "venimos un poco al suicidio".

La alcaldesa de Meis, Marta Giráldez, y la presidenta de la Anpa "A Capela", Sonia Otero, ya se quejaron el miércoles de la apertura del colegio, pues creen que la salud de los niños y sus familias está en riesgo. Exigen test PCR a todos los trabajadores del colegio, y que la Xunta garantice que ha desinfectado a fondo las instalaciones, algo que desde Santiago ni siquiera han confirmado hasta ahora.