Los Bombeiros evitan el incendio de un vehículo en Rubiáns

Los Bombeiros de O Salnés evitaron ayer que un vehículo acabase siendo pasto de las llamas en el lugar de Rubiáns, en Vilagarcía de Arousa. Los hechos tuvieron lugar sobre las 18.15 horas, cuando fueron alertados por el 112 de que un vehículo estacionado en el arcén estaba echando humo. Una dotación se desplazó al lugar, donde procedieron a evitar que pudiese extenderse unas llamas que ya habían derretido el catalizador, evitando que afectasen al resto del vehículo.

No fue la única incidencia que tuvieron que atender en la jornada de ayer. Los Bombeiros y efectivos de Emerxencias de Vilagarcía se desplazaron de nuevo a Cornazo. El motivo, la aparición de humo en la zona afectada por el fuego el pasado domingo, que se encontraba próxima a varias viviendas. Al ver que la situación no revestía gravedad, el servicio de emergencias municipal procedió a regar de nuevo todo el perímetro para evitar una posible reproducción que pudiese extenderse a zonas que no habían sido afectadas por las llamas.