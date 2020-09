El PP isleño acusa a Carlos Iglesias de "ningunear" a los grupos de la oposición

El Partido Popular de A Illa reconoce estar molesto con el grupo de gobierno, en particular con el regidor, Carlos Iglesias, al que acusa de "ningunear a los grupos de la oposición", especialmente, a la hora de aplicar medidas económicas para frenar la crisis provocada por la Covid-19. La formación que encabeza Juan José González Vázquez recuerda que en el mes de julio se aprobaron una serie de medidas orientadas a ayudar a los sectores más castigados por la pandemia. Sin embargo, de aquel acuerdo planteado desde las filas populares "no hemos vuelto a saber más, ni parece existir la más mínima intención de sacarlas adelante".

Si dio el paso el Concello de aprobar una modificación de crédito para apoyar a la Asociación de Empresarios con el dinero destinado a las fiestas del Carme, algo que "a nosotros no se nos comunicó en ningún momento, no se informa de las decisiones y se cambia el presupuesto cuando uno quiere, además de que el comercio no es el único sector afectado por la pandemia y para el que deberían articularse ayudas, ya que la hostelería, por ejemplo, también ha recibido un duro golpe". Entienden que el Concello debería fijar unas ayudas directas a estos sectores que son básicos para la economía local, aunque "da la sensación de que el grupo de gobierno no está mucho por la labor".

No es la primera vez que el Partido Popular se queja de la "pasividad" del grupo de gobierno a la hora de hacer frente, con medidas adecuadas, a los efectos que el coronavirus está provocando en la economía local. González Vázquez pone como ejemplo a municipios limítrofes como Cambados, donde "se están adoptando decisiones mientras en A Illa el grupo de gobierno se dedica a la vida contemplativa a ver si así el problema se soluciona solo". El PP exige que se implementen las medidas económicas de forma inmediata para "ofrecer una solución a los problemas que se están generando y que están afectando a muchos de nuestros vecinos".