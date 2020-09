Una gran humareda en un garaje de Rosalía de Castro alarma a los vecinos del edificio

El Servizo Municipal de Emerxencias e Protección Civil de Vilagarcía acudió anoche a la avenida Rosalía de Castro ante un aviso de incendio en el garaje de un edificio. Aunque no llegó a declararse fuego, la gran humareda existente en el subterráneo provocó que los vecinos del bloque abandonasen sus viviendas por precaución. Ocurrió en los números 98-99.

Desde Bombeiros do Salnés señalan que cuando hablaron con un vecino del edificio les comentó que no había ardido nada y que al encender la extracción del garaje el humo comenzaba a disiparse, por lo que los efectivos del parque vilagarciano ya no llegaron a salir de la base. Se sospecha que alguien pudiese estar "quemando rueda" en el subterráneo.

La dotación que se desplazó al lugar fue la del servicio de Emerxencias, que realizó una medición de gases y se encargó de ventilar el edificio para eliminar el humo que se había extendido hacia plantas superiores.