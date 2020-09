Rescatan a una mujer tras lesionarse un tobillo en el interior de Carreirón

Policía Local de A Illa, efectivos del 061 y Bombeiros de O Salnés rescataron ayer a una mujer que se había lesionado un tobillo en una de las playas del interior del parque de Carreirón.

Los hechos sobre las 19.00 horas, cuando una llamada a emergencias alertó de que una mujer de mediana edad se había lesionado una de sus extremidades inferiores y no podía caminar. Hasta el lugar se desplazó una ambulancia del 061, que no pudo cruzar la valla que impide el acceso al parque, motivo por el cual, los técnicos se desplazaron andando hasta la playa de As Lameiras, una de las que mira hacia el casco urbano de O Grove.

Una vez inmovilizada la mujer y con la pierna asegurada llegó un verdadero problema, cómo trasladarla. Los efectivos del 061 recurrieron a los Bombeiros de Vilagarcía y a los agentes de la Policía Local para ello, aunque no resultó precisamente sencillo por el estado en el que se encuentra parte del camino.

Entre seis personas consiguieron entonces trasladarla durante cerca de un kilómetro, que es la distancia que separa la playa de As Lameiras de la cerca de Carreirón. Una vez introducida en la ambulancia del 061, la mujer fue trasladada a un centro sanitario de la comarca de O Salnés para calibrar el alcance de la herida, es decir, si se había fracturado el tobillo o tan solo había sido un esguince.