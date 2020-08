"Cultura no Camiño" hace escala en O Salnés y Ullán

El programa "Cultura no Camiño" llega a localidades como Vilanova, O Grove, Sanxenxo, Meaño y Catoira. Hoy mismo se ofrece en el vilanovés Xardín Umbrío un espectáculo de magia a cargo de "Barafunda", mientras que en la meañesa Praza do Concello se hace lo propio con uno de circo. El día 5 llegará a ese mismo lugar el espectáculo de magia de Dani García y el 11, la obra de teatro "Monstros no Camiño".

Mañana se escenifica en O Grove la obra "O secuestro da bibliotecaria", a la que seguirán "Protexendo o Camiño" (el lunes), el espectáculo del Mago Paco (1 de septiembre), la obra "Cocer e Cantar" (el 2), el espectáculo "Hocus Pocus" (3), un evento de "Barafunda" (4) y la obra "Que morro!!!" (el 24). El Auditorio de Catoira recibirá al Mago Paco el día 27.