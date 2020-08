Aspérez: "El voto secreto pudo ser legal pero tengo muchas dudas sobre su ética"

La formación Meaño Independiente, a través de su portavoz José Manuel Aspérez, tras valorarlo en su grupo, está dispuesa a asumir el contenido de la sentencia emitida esta semana por el juzgado contencioso nº 2, y que da como válido el voto secreto promovido por el alcalde Carlos Viéitez, fórmula que se impusiera en aquel pleno de la corporación de julio de 2019 para designar a los dos representantes en la Mancomunidad.

"Nos queda valorar con los técnicos, ausentes por vacaciones, el fallo de la sentencia en su ámbito jurídico". "Respetamos el fallo -agrega- y asumimos que el recurso del voto secreto puede ser legal, pero, desde luego, no es ético, ni moral el que neguemos al ciudadano su derecho a saber lo que votan los concejales en un asunto que no afectaba ni a la intimidad, ni al honor, ni a colectivos sensibles". "Nuestra demanda -agrega- se limitaba exclusivamente al concello de Meaño. No cuestionamos el resultado de la votación, lo que cuestionamos es el voto secreto empleado, que niega a los vecinos conocer el voto de sus concejales en un asunto público para representar a Meaño en una entidad pública. La presidencia de la Mancomunidad es algo que nuestra formación, para nada nos iba en juego"

El independiente justifica el proceder de su grupo: "Tenemos la conciencia tranquila de haber defendido en todo este proceso a los vecinos en sus derechos, porque en aquel pleno solo se defendieron los intereses particulares de Carlos Viéitez, donde este ni defendió ni a los vecinos ni a su propio partido. Y lo mismo el PSOE, que apoyó esa fórmula de votación secreta, en connivencia con un pacto implícito Las dos formaciones deberían retirar en lo sucesivo de su discurso el término transparencia, que tanto se repite en política". Aspérez Montes incide en el acuerdo tácito entre las formaciones: "Se sigue reafirmando con el tiempo -apunta-: conllevó la aprobación del salario del regidor, de los presupuestos, el apoyo a una modificación del PXOM que, en buena parte, defiende intereses particulares en A Pedreira?Nada que ver con la postura del PSOE con Ucha".