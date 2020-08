Sorpresa entre el marisqueo a pie por ser incompatibles las ayudas habilitadas por Mar con las otorgadas por el ISM

El cese de actividad y de ingresos al que se vio abocado el marisqueo a pie a causa de la Covid-19 se palió en parte con una serie de ayudas que otorgó el ISM, unas ayudas a las que la Consellería do Mar se unió recientemente. Sin embargo, estas últimas han causado sorpresa en el seno de las mariscadoras ya que aseguran que son incompatibles con las que han recibido del ISM. La patrona mayor de Vilanova, María José Vales, reconocía ayer que "la mayor parte de las mariscadoras, salvo casos muy específicos que, por cualquier circunstancia, no han recibido las ayudas implementadas por el ISM, no van a poder acceder al dinero que ha anunciado la Consellería, y lo que tenemos claro, es que no vamos a renunciar a las primeras". Vales insiste en que "no nos quejamos de lo que hemos recibido del ISM pero lo que ha hecho Mar es más un acto de propaganda política que un respaldo a las mariscadoras en estos momentos tan complicados, porque insisto, la inmensa mayoría de las mariscadoras no puede acceder a ellas por incompatibilidad.".

La vilanovesa no es la única que muestra su sorpresa con esta situación. A ella también se une la responsable de las mariscadoras de A Illa, Maricarmen Dios Castro. "Esas ayudas al marisqueo a pie y armadores vienen de un mismo fondo, pero resulta que a nosotras, como las gestiona la Consellería, son incompatibles con las del ISM, pero a los armadores, como llega desde el Ministerio, si las cobrarán, es algo que no se entiende", señala.

Dios Castro incide en que "lo importante para nosotras es que podamos volver a la normalidad, a depender de nuestro trabajo y no de ayudas, pero mucho nos tememos que vamos a regresar a aquellos meses, porque la restauración, uno de nuestros mejores clientes, está teniendo las cosas muy complicadas". La isleña reconoce que, "igual es mejor destinar esas ayudas que se han habilitado ahora para más adelante, cuando vuelvan a aparecer los problemas y tengamos que regresar al cese de actividad, porque en estos momentos, la inmensa mayoría de las mariscadoras no puede tener acceso a los fondos al haber tramitado los del ISM".